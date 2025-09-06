«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;» – Το σχόλιο Μητσοτάκη για το μονοθέσιο της Formula 1 (Εικόνες και βίντεο)

Περιοδεία στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάνει από το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και μεταξύ άλλων είδε από κοντά και το εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με την Formula 1 και την McLaren F1 team, ως official partner τους.
«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;», είπε χιουμοριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Δείτε εικόνες:
