«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;» – Το σχόλιο Μητσοτάκη για το μονοθέσιο της Formula 1 (Εικόνες και βίντεο)

Περιοδεία στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάνει από το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και μεταξύ άλλων είδε από κοντά και το εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με την Formula 1 και την McLaren F1 team, ως official partner τους.

«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;», είπε χιουμοριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε εικόνες:

- sofokleous10.gr

