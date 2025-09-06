Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ετοιμάζεται για μειώσεις επιτοκίων: Πόσο μακριά και πόσο γρήγορα;

Η έκθεση απασχόλησης του Αυγούστου επιβεβαίωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα επαναλάβει τις μειώσεις επιτοκίων σε δύο εβδομάδες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται είναι: Πόσο μακριά και με ποιο ρυθμό θα συνεχίσουν οι αξιωματούχοι να μειώνουν τα επιτόκια μετά τον Σεπτέμβριο; Η σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση των θέσεων εργασίας το καλοκαίρι έχει αλλάξει τις προσδοκίες για τις μειώσεις επιτοκίων κατά το υπόλοιπο του έτους, ενώ οι αγορές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η Αγορά Εργασίας και οι Προσδοκίες για Μειώσεις Επιτοκίων

Η επιβράδυνση της αύξησης θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των προβλέψεων. Ενώ προηγουμένως οι αναλυτές ανέμεναν μειώσεις επιτοκίων σε κάθε δεύτερη συνεδρίαση της Fed, τώρα οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο συνεχόμενων μειώσεων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας (0,25%) σε κάθε μία από τις τρεις εναπομείνασες συνεδριάσεις φέτος, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι αγορές, ανταποκρινόμενες στα νέα δεδομένα, αύξησαν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων την Παρασκευή. Οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, που παρακολουθούν στενά τις αναμενόμενες κινήσεις της Fed, υποχώρησαν στο 3,506%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Σύμφωνα με το CME Group, οι traders βλέπουν πιθανότητα περίπου 75% για μειώσεις επιτοκίων ισοδύναμες με 0,25% σε κάθε μία από τις τρεις εναπομείνασες συνεδριάσεις του 2025.

«Φαίνεται πιθανό ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις και στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις», δήλωσε ο William English, πρώην ανώτερος σύμβουλος της Fed και καθηγητής στο Yale School of Management.

Ερχόμενα Δεδομένα και η Συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου

Οι αξιωματούχοι της Fed θα έχουν στη διάθεσή τους δύο σημαντικά δεδομένα πριν από τη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Την Τρίτη, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει προκαταρκτικές αναθεωρήσεις για το επίπεδο απασχόλησης έως τον Μάρτιο του 2025, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσει η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Αυγούστου. Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι αυτές οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να μειώσουν «ουσιαστικά» τα στοιχεία για την απασχόληση, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική της κεντρικής τράπεζας.

Το Ιστορικό και οι Τρέχουσες Συνθήκες

Η Fed αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 20ετίας το 2022 και το 2023 για να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό. Οι μειώσεις επιτοκίων ξεκίνησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου πέρυσι, καθώς ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει σημαντικά και υπήρχαν ανησυχίες για πιθανή αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, οι μειώσεις σταμάτησαν τον Ιανουάριο, καθώς ο πληθωρισμός έδειξε σημάδια στασιμότητας.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει επιχείρημα για μια μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,50%) αυτόν τον μήνα, ώστε τα επιτόκια να προσαρμοστούν καλύτερα στις συνθήκες της αγοράς εργασίας, που φαίνονται πιο αδύναμες από ό,τι στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Πέρυσι, η Fed είχε προχωρήσει σε μείωση 0,50% στην ίδια συνεδρίαση. Ωστόσο, δύο βασικοί παράγοντες καθιστούν πιο δύσκολη μια τέτοια απόφαση φέτος:

Χαμηλότερα Επιτόκια: Τα επιτόκια είναι ήδη ένα ποσοστιαίο σημείο χαμηλότερα από πέρυσι, πιο κοντά στο ουδέτερο επίπεδο που δεν διεγείρει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη. Μια μείωση 0,50% θα απαιτούσε την πεποίθηση ότι τα τρέχοντα επιτόκια είναι υπερβολικά περιοριστικά ή ότι η οικονομία χρειάζεται ενεργή τόνωση—απόψεις που δεν φαίνεται να συμμερίζονται ευρέως οι αξιωματούχοι. Στασιμότητα του Πληθωρισμού: Πέρυσι, ο πληθωρισμός υποχωρούσε όταν η Fed ξεκίνησε τις μειώσεις. Τώρα, με τον πληθωρισμό να κινδύνευει να ξεπεράσει το 3%—αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%—πολλοί αξιωματούχοι πιθανότατα θα προτιμήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

«Οι τελευταίοι μήνες ήταν αρκετά αδύναμοι στην αγορά εργασίας», σημείωσε ο English. «Αλλά επειδή οι αξιωματούχοι περίμεναν ήδη μια ήπια επιβράδυνση, θα χρειάζονταν μια πολύ πιο σκοτεινή προοπτική για να εξετάσουν μεγαλύτερες ή ταχύτερες μειώσεις».

Οι Κίνδυνοι του Πληθωρισμού και οι Επιπτώσεις των Δασμών

Μια ισχυρή ένδειξη πληθωρισμού την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η τόνωση της ζήτησης θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές. Αντίθετα, μια ήπια ένδειξη θα μπορούσε να καθησυχάσει τους αξιωματούχους, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις καθυστερούν τις αυξήσεις τιμών λόγω δασμών και απορροφούν το κόστος περιορίζοντας τις προσλήψεις—ένας πιθανός λόγος για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με την Tiffany Wilding, οικονομολόγο στην Pimco.

Τα στοιχεία του Αυγούστου έδειξαν ότι οι ΗΠΑ έχουν προσθέσει λιγότερες από 600.000 θέσεις εργασίας φέτος, ο χαμηλότερος αριθμός για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους από το 2009, εκτός από το 2020, όταν η πανδημία διέκοψε την οικονομική δραστηριότητα. Οι τομείς της μεταποίησης και των κατασκευών κατέγραψαν σημαντικές μειώσεις στην απασχόληση τον Αύγουστο.

Η αδυναμία στις προσλήψεις είναι ιδιαίτερα εμφανής από τον Μάιο, τον μήνα μετά την ανακοίνωση ευρέων δασμών από τον Πρόεδρο Τραμπ. Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών ανέφεραν ότι ενδέχεται να παγώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι να αποσαφηνιστεί η πορεία της οικονομίας. Εκτός από την εμπορική πολιτική, άλλοι παράγοντες, όπως η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που μειώνει τον διαθέσιμο εργατικό πληθυσμό και οι περικοπές θέσεων εργασίας σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και συνεργάτες του δημόσιου τομέα, ενδέχεται να επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας.

Η Στάση του Powell και το Δίλημμα της Fed

Σε μια πολυσυζητημένη ομιλία τον περασμένο μήνα, ο Jerome Powell έθεσε τις βάσεις για τις μειώσεις επιτοκίων, εκφράζοντας μεγαλύτερη ανησυχία για την απασχόληση παρά για τον πληθωρισμό. Υποστήριξε ότι η φαινομενική σταθερότητα της αγοράς εργασίας κρύβει υποκείμενες αδυναμίες, με τη ζήτηση και την προσφορά εργατικού δυναμικού να μειώνονται ταυτόχρονα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η πτώση της ζήτησης οφείλεται κυρίως σε λιγότερους ανθρώπους που αναζητούν εργασία—λόγω περιορισμών στη μετανάστευση—ή σε πραγματική οικονομική αδυναμία που θα πρέπει να ανησυχεί τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Ο Powell προειδοποίησε ότι η υπερβολική εστίαση σε αβέβαιους περιορισμούς προσφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποεκτίμηση των σημαδιών αποδυνάμωσης της ζήτησης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ταχύτερη επιδείνωση. Αυτή η αξιολόγηση υποστηρίζει το επιχείρημα για μειώσεις επιτοκίων, καθώς ένα ψυχρότερο εργασιακό περιβάλλον θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φυσικό φρένο σε εφάπαξ αυξήσεις κόστους από εισαγόμενα προϊόντα, αποτρέποντας μισθολογικές-τιμολογιακές σπείρες που οδηγούν σε επίμονο πληθωρισμό.

Ωστόσο, ορισμένοι συνάδελφοι του Powell ανησυχούν περισσότερο για τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα επειδή, μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, η Fed θα έχει περάσει πέντε χρόνια με πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Το δίλημμα είναι σαφές: Οι αξιωματούχοι πρέπει να σταθμίσουν τα πιο ουσιαστικά στοιχεία για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας έναντι ενός πιθανού προβλήματος πληθωρισμού, η έκταση του οποίου μπορεί να μην αποκαλυφθεί για μήνες.

Συμπέρασμα

Η απόφαση της Fed για το ρυθμό και την έκταση των μειώσεων επιτοκίων θα εξαρτηθεί από τα επερχόμενα δεδομένα για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, καθώς και από την ευρύτερη οικονομική εικόνα. Ενώ η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας ενισχύει την ανάγκη για νομισματική χαλάρωση, η πιθανότητα αναζωπύρωσης του πληθωρισμού απαιτεί προσεκτική προσέγγιση. Με τις αγορές να περιμένουν σταθερές αλλά σταδιακές μειώσεις, η Fed βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου οι αποφάσεις της θα καθορίσουν την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας των τιμών.