Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη – Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα

Την “πιο τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης μια παρέμβαση ύψους 1.6 δις ευρώ” ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μηδενίζοντας τους φορολογικούς συντελεστές για τις οικογένειες με 4 παιδιά, αλλά και τους νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για την “ώρα της μεσαίας τάξης, την ώρα των οικογενειών και της νέας γενιάς”, ενώ γνωστοποίησε την μείωση των φορολογικών συντελεστών για 4.000.000 ωφελούμενους περίπου, καθώς, για παράδειγμα, οι συντελεστές θα υποχωρούν για κάθε παιδί κατά 2% ως αποτέλεσμα των αθόρυβων, αλλά ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που ολοκλήρωσε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.

Πρόκειται για μόνιμα μέτρα τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας και χαμηλότερο συντελεστή για τα ενοίκια από 12.000 – 25.000 ευρώ και συμπλήρωσε πως “μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους”.

Αναλυτικά παραδείγματα:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

•⁠ ⁠από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

•⁠ ⁠ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

•⁠ ⁠ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

