Κυρανάκης:-Φέτος-θα-είναι-η-τελευταία-χρονιά-με-μπαλώματα-στον-σιδηρόδρομο

Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο και ο νέος ΟΣΕ θα γίνει μία νέα εταιρεία που θα ξεπερνά τις αγκυλώσεις και τα ταμπού που υπήρχαν στο παρελθόν, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη συζήτηση που είχε με τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου Πέτρο Σταμπολίδη κατά την εκδήλωση με θέμα «Δημιουργώντας Υπεραξία για την Ελλάδα», που διοργάνωσε το Υπερταμείο στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης «τα καλά νέα είναι πως τον περασμένο Ιούλιο πέρασε από την ελληνική Βουλή με δική μας πρωτοβουλία ένα νομοσχέδιο το οποίο αλλάζει τον ΟΣΕ και τον κάνει μία σύγχρονη εταιρεία, με το πιο ευέλικτο πλαίσιο στο ελληνικό δημόσιο, σε επίπεδο στελέχωσης,σε επίπεδο δαπανών, σε επίπεδο έργων για να μπορούμε επιτέλους να κινηθούμε με ταχύτητα κι όχι με τις αγκυλώσεις τις οποίες βρίσκουμε στο ευρύτερο Δημόσιο» και «ξεχνώντας τα διάφορα ταμπού τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν».

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως «εμείς έχουμε την πολιτική βούληση πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερήσουμε τα 27 έργα, τα οποία έχουμε περιγράψει». Όπως πρόσθεσε «ξεκινούν οι διαδικασίες προκήρυξης τους άμεσα, έχουν οριστεί οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες πρέπει να είναι στη θέση τους για να τρέξουν και να μπορέσουν να βάλουν σε τάξη, μαζί με τη νέα διοίκηση από τον παλιό στον νέο ΟΣΕ, οποίος ξεκινά σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για να αλλάξουμε σελίδα στην οργανισμό».

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «η πιο μαύρη σελίδα για τον σιδηρόδρομο γράφτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023» και «μαθαίνουμε από τα λάθη που έγιναν και οφείλουμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα».

Όπως πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, «πέρα από το αυτονόητο που είναι η ασφάλεια] στην επόμενη ΔΕΘ θα πρέπει «να κάνουμε συζήτηση για την οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να φέρει πραγματικά ο σιδηρόδρομος, διότι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί η σύνδεση του λιμανιού, το οποίο επεκτείνεται αναβαθμίζεται με το σιδηρόδρομο με την υπόλοιπη Ευρώπη πραγματικά να αποτελέσει πύλη εισόδου για προϊόντα από όλον τον κόσμο και διάδρομο εξαγωγών για την ελληνική οικονομία προς όλη την Ευρώπη», συνδέοντάς τη «με μεγάλα λιμάνια, όπως το Ρότερνταμ ή η Βαρκελώνη».

Ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε πως θέλουμε «ο σιδηρόδρομος να δίνει θέσεις εργασίας, να δίνει οικονομική ανάπτυξη, να δίνουν εναλλακτικές με χαμηλότερες τιμές και στις εξαγωγές και τις μετακινήσεις σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις». Αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης για την ανασύνταξη της γραμμής του Δομοκού «τέτοια εποχή του χρόνου και νωρίτερα ολόκληρη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει εγκατεστημένα και λειτουργικά όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα για την τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση και τα ΑTCS» με αποτέλεσμα να τελειώσουν οι «ατέρμονες συζητήσεις που έχουμε επί δεκαετίες στη χώρα και να παραδώσουμε το έργο στην κοινωνία όπως ακριβώς πρέπει».

Όπως εμφατικά δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός «φέτος θα είναι τελευταία χρόνια που η συντήρηση στους σιδηροδρόμους θα λειτουργεί με μπαλώματα κι από το 2026 και μετά θα πάμε σε μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης με το σωστό τρόπο σε υπερδεκαετή ορίζοντα». Πρόσθεσε επίσης πως έχει ολοκληρωθεί πριν απο το συμβατικό της χρόνο η εγκατάσταση του ΑTCS on board του συστήματος αυτόματης πέδησης των τρένων, ενώ και μέσω του brain game.οse.gr δημιουργήθηκε το νέο μας πλαίσιο που επιτρέπει το brain gain στελεχών «με πάνω από 250 Έλληνες στελέχη ξένων συνδροδρόμων να έχουν κάνει αίτηση» για να έλθουν να στελεχώσουν τον νέο ΟΣΕ.

Όπως πρόσθεσε, «ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και το τροχαίο υλικό έχουν ένωθεί σε μία νέα σύγχρονη εταιρεία» κι ο νέος σιδηρόδρομος έχει σχεδιασθεί «με το σκεπτικό να ξεφύγει από τις αγγλώσεις του δημοσίου και να κινηθεί πιο γρήγορα η προηγούμενες καταστάσεις» κι όσον αφορά τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, «ήλθε η στιγμή για να αξιοποιηθεί το Θριάσιο, το στρατόπεδο Γκόνου, μία σειρά από ακίνητα, τα οποία μπορούν να φέρουν εκατομμύρια ευρώ για το για το ελληνικό κράτος τον Έλληνα φορολογούμενο που δεν μπορεί να βλέπει άλλο αυτή την κατάσταση».

Από την πλευρά του, ο κ. Σταμπολίδης υπογράμμισε πως «υπάρχει μία ευτυχής συγκυρία, που μία νέα γενιά πολιτικών και τεχνοκρατών» έχουν φέρει τις υποδομές και τη χώρα σε αξιοζήλευτο σημείο, προσθέτοντας πως από την πλευρά του Υπερταμείου έχει επιτευχθεί «ένας μεγάλος στόχος που ήτανε η συμμετοχή του ΡΡF στο Tταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και έχουν «ολοκληρωθεί όλοι οι διαγωνισμοί κι έχουν συμβασιοποιηθεί όλοι οι προκηρυγμένοι διαγωνισμοί για τα έργα», που ξεπερνούν τα 3 δισεκ. ευρώ.

Ο κ. Σταμπολίδης πρόσθεσε πως «τώρα είμαστε ευθυγραμμισμένοι, ξέρουμε ακριβώς τι θέλει το υπουργείο, το οποίο παρεμπιπτόντως ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και αυτό είναι πολύ καλό γιατί δεν θα χάσουμε χρόνο και για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα», φέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατη υπογραφή «της σύμβασης για την ανασύνταξη του έργου του Δομοκού με τη χρηματοδότηση από την Ένωση Τραπεζών Ελλάδος», υπογραμμίζοντας ότι «από τη μέρα που μας κάλεσε ο υπουργός, την ημέρα που περάσει η κυβερνητική και την ημέρα που υπογράψαμε τη σύμβαση δεν πέρασε μήνας».

Όπως είπε ο κ. Σταμπολίδης, «το Υπερταμείο δεν υποκαθιστά τους οργανισμούς» αλλά «ερχόμαστε να βοηθήσουμε το δικό τους όραμα και το όραμα της Πολιτείας», προσθέτοντας επιτάχνυση και συντονισμό στα 3,5 εκατ. έργα που έχουν υλοποιηθεί και τα άλλα 10 εκατ. που ωριμάζουν και θα αποτελέσουν την «εθνική προίκα».

Ο κ. Σταμπολίδης μιλώντας για τη συμβολή του Υπερταμείου έφερε ως παράδειγμα το γεγονός πως και η επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε «στο μεγάλο εθνικό έργο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών», όπου ο σχεδιασμός κι ο συντονισμός των δημόσιων διαγωνισμών εξασφάλισαν πως «η πολιτική προστασία της χώρας έγινε με τέτοιο τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη σύγχρονη ιστορία».

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος «μέσα σε 2,5 χρόνια ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί 1,5 δισεκ. τα οποία δεν είναι διαγωνισμοί στα χαρτιά, αλλά προθέσεις του πρωθυπουργού», όπως η ανακοινωθείσα «παραλαβή των πρώτων αυτοκινήτων και του χρόνου τον ίδιο καιρό η χώρα θα είναι ηγέτιδα στην Ευρώπη», ή τα έργα 130 εκατ. για την ανακαίνιση του Ολυμπιακού Σταδίου που σταματά τα «μπαλώματα» ή τα περισσότερα από 13 κέντρα που ανακαινίζει το υπουργείο Ανάπτυξης ή τα συστήματα της ΔΗΜΕΑ για την πάταξη της παραοικονομίας. «Το εθνικό σχέδιο Ελλάδα 2-0 για μας είναι σημαντικό κι είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας», τόνισε ο κος Σταμπολίδης.

Για τον ίδιο «δεν φταίει μόνο η ελληνική γραφειοκρατία για τα δημόσια έργα», αλλά και η «Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει και να αλλάξει ρότα και δεν μπορεί να δημιουργεί γραφειοκρατία στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και στις αδειοδοτήσεις», «δεν είναι ελληνική γραφειοκρατία σε αδειοδοτήσεις θέλω να τονίσω αυτό αλλά έχουμε ένα φωτεινό παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο δημιουργεί κουλτούρα».

