Κ.-Πιερρακάκης:-Το-Υπερταμείο-καταλύτης-και-επιταχυντής-της-ανάπτυξης

Στις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και στον κομβικό ρόλο της συνεργασίας του Υπερταμείου / Growthfund με την πολιτεία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη συζήτηση με θέμα «Το νέο Υπερταμείο Μοχλός ανάπτυξης της Οικονομίας», που πραγματοποιήθηκε στο Growthfund Agora, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Συνολικά, σε ό,τι αφορά στην αναπτυξιακή λογική της χώρας, το Υπερταμείο είναι καταλύτης για να μπορέσουμε στοχευμένα να αξιοποιήσουμε την δημόσια περιουσία, ώστε να τονώσουμε την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι ένας αριθμός. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν τον αριθμό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το αν η ανάπτυξη φτάνει σε εκείνον. Αυτό, λοιπόν, θα το δείτε, μόνο αν κουνήσουμε την βελόνα στο σύνολο της οικονομίας και νομίζω ότι εδώ μπορείτε να παίξετε καταλυτικό ρόλο» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Με δεδομένο αυτό, η Ελλάδα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι σχεδόν διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυτή τη στιγμή. Θα σας έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Εγώ ασπάζομαι πλήρως το όραμα του Υπερταμείου, είναι επιταχυντής εθνικών και στρατηγικών έργων και το PPF και το Υπερταμείο, ευρύτερα, είναι καταλύτης και επιταχυντής» πρόσθεσε.

«Πρέπει διαρκώς να έχουμε έναν πολλαπλασιαστή εξωστρέφειας, και στις εξαγωγές, και στις επενδύσεις, και στο σύνολο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς μας. Μόνο έτσι το 2,3% του ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να φτάσει στο 3% και στο 4%» σημείωσε.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα βελτιώνεται συνεχώς, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η οικονομία. «Υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, προβλήματα που πρέπει να λυθούν», είπε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι το πνεύμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού απόψε θα συνδυάζει μια συνεκτική λογική και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. «Υπάρχουν ζητήματα στο πεδίο τα οποία βλέπουμε, αλλά λύνοντας ένα πρόβλημα τη μέρα αποκτάς την αυτοπεποίθηση ότι από τα δεν γίνεται μπορείς να σβήνεις τα ‘’δεν’’».

Παραγωγικές επενδύσεις και διασυνοριακές εξαγορές

«Βλέπουμε πάρα πολλές παραγωγικές επενδύσεις να συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, ακόμα και στη διάσταση των διασυνοριακών εξαγορών που δεν συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια» είπε ο υπουργός απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext, καθώς και την αύξηση της επένδυσης της UniCredit στην Αlpha Bank, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωστρέφειας, αντιπαραβάλλοντάς τα με την εσωστρέφεια που επικρατεί αντίστοιχα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

«Η επιλογή της Unicredit να επενδύσει στην Alpha Bank αγκαλιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση -αν δείτε τι συνέβη σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν υπήρξε η ίδια ανταπόκριση,» είπε, προσθέτοντας ότι η ρητορική που επαναλαμβάνεται στα Eurogroup και τα ECOFIN και αφορά στην αφαίρεση των πρακτικών συνόρων που υπάρχουν ακόμη ανάμεσα στα κράτη-μέλη πρέπει να περάσει σε πραγμάτωση, σύμφωνα με τις συστάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα.

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Την ανάγκη στρατηγικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με σκοπό την τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης επεσήμανε, τέλος, ο Υπουργός. «Ασπαζόμενοι το ευρωπαϊκό όραμα του να φύγουν όλα τα πανευρωπαϊκά εμπόδια πρέπει να μειώσουμε τα εθνικά εμπόδια τα οποία ήδη έχουμε» είπε. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη δημόσια περιουσία με το Υπερταμείο στο επίκεντρο αυτής της εξίσωσης», με το Υπερταμείο ως καταλύτη και επιταχυντή προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουμε τα assets του ελληνικού δημοσίου, τα στοιχεία ενεργητικού σε ένα σημείο και στη συνέχεια να βάλουμε κοινούς κανόνες διακυβέρνησης, τώρα, «είμαστε στη φάση που το Υπερταμείο πρέπει να παίξει επίθεση και όχι άμυνα», είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του προς την Διοίκηση του Υπερταμείου προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «το 2,3% είναι αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μπορεί να γίνει καλύτερο και ακόμη καλύτερο. Και νομίζω ότι εδώ, στο Υπερταμείο, έχετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε ως προς αυτό».

«Ο ρόλος του Υπερταμείου είναι να προσφέρει σταθερότητα και όραμα»

Ο Πρόεδρος του Υπερταμείου κ Στέφανος Θεοδωρίδης κάνοντας την έναρξη του Growthfund Agora στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τόνισε «για εμάς στο Υπερταμείο, είναι τιμή μας να συμμετέχουμε ως ενεργοί συνομιλητές του μέλλοντος, σε μια ΔΕΘ που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν της χώρας και στο μέλλον της οικονομίας. Φέτος, με το σύνθημα «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης», το Υπερταμείο δηλώνει παρόν. Παρόν όχι μόνο ως θεσμικός συνομιλητής του κράτους, αλλά και ως ενεργός μοχλός μετασχηματισμού — για την οικονομία, για τις υποδομές, για τις ίδιες τις δημόσιες επιχειρήσεις».

Ο ίδιος κατέληξε, ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή ραγδαίων μεταβάσεων. Η τεχνολογία, η ενέργεια, η βιωσιμότητα, οι αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας δοκιμάζονται. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, ο ρόλος του Υπερταμείου είναι να προσφέρει σταθερότητα, όραμα και εργώδη δράση. Δεν είμαστε απλώς διαχειριστής περιουσίας· είμαστε καταλύτης μετασχηματισμού. Ενεργούμε με ευθύνη απέναντι στη δημόσια περιουσία και με τόλμη απέναντι στο μέλλον.

Στις αρχές του επόμενου χρόνου ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γιάννης Παπαχρήστου αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα του Υπερταμείου που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα και βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, στο τέλος του έτους θα διεξαχθεί διαγωνισμός για τη Μαρίνα Αρετσούς, ώστε αρχές του χρόνου να είναι έτοιμη η μελέτη, ενώ στους επόμενους μήνες ξεκινούν οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις για το Κυβερνείο. Όσον αφορά στο έργο για το πολυαναμενόμενο και κομβικής σημασίας έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, που θα δημιουργήσει ένα εκθεσιακό κέντρο εντός του ιστού της πόλης, ο διαγωνισμός θα γίνει επίσης στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Μιλώντας για τον ρόλο του Υπερταμείου, ο κ. Παπαχρήστου ανέφερε ότι εξελίχθηκε σε ευκαιρία, καθώς αποτελεί επιταχυντή και καταλύτη ανάπτυξης, με απώτερο σκοπό να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημείωσε επίσης ότι η ανάπτυξη του Υπερταμείου στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Αφενός συμβάλλει στο μετασχηματισμό των δημόσιων επιχειρήσεων για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, αφετέρου με τις επενδύσεις συνεισφέρει στην αξιοποίηση των assets σε ενέργεια, νερά, λιμάνια, δημόσια έργα κ.λπ., ενώ ο τρίτος πυλώνας είναι να λειτουργήσει ως επιταχυντής που θα υλοποιεί γρήγορα τα δημόσια έργα σε χρόνο ρεκόρ. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα κατάφερε να μπει στο χάρτη του ΑΙ και έκλεισε λέγοντας ότι «Είμαστε σε τροχιά απόλυτης ανάπτυξης».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Χατζηλίδης.

Κ. Κυρανάκης: Με το Υπερταμείο αλλάζουμε την νοοτροπία των ‘μπαλωμάτων’ στις σιδηροδρομικές συμβάσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση και στη συζήτηση με θέμα «οι στρατηγικές συμβάσεις που αλλάζουν τη χώρα», ανακοίνωσε πως ο νέος ΟΣΕ σε συνεργασία με την Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου προετοιμάζουν μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής από το 2026.

«Η νέα διοίκηση του ΟΣΕ μαζί με το PPF έχουν επιλέξει τα έργα με βασικό στόχο να μπει τέλος στη νοοτροπία των ‘μπαλωμάτων’ στη σιδηροδρομική γραμμή, που κυριαρχούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο κ. Κυρανάκης προσθέτοντας πως από το 2026 θα μπει τέλος σε αυτές τις λογικές με συμβάσεις που θα έχουν υπερδεκαετή ορίζοντα, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τα αυτονόητα αλλά και την καλύτερη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Μιλώντας για τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον σιδηρόδρομο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε πως μετά από το νέο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο για τον ΟΣΕ και την ολοκλήρωση των σημαντικών έργων ασφαλείας επόμενο στοίχημα είναι η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του σιδηροδρόμου.

«Θέλουμε στην επόμενη ΔΕΘ να κάνουμε τη συζήτηση για την οικονομική ανάπτυξη που φέρνει ο σιδηρόδρομος», τόνισε ο κ. Κυρανάκης αναφέροντας ως παράδειγμα τη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο που θα καταστήσει την πόλη πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων.

«Τώρα είναι η στιγμή να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ. Το Θριάσιο, το Στρατόπεδο Γκόνου και μια σειρά από αλλά ακίνητα μπορούν να φέρουν έσοδα εκατομμύρια ευρώ. Και για αυτό θα κινηθούμε με ταχύτητα», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Μιλώντας για το θέμα της ασφάλειας του σιδηροδρόμου ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και τηλεδιοίκησης στο τροχαίο υλικό (ETCS on board), ενώ με τη σύμβαση που υπεγράφη για την ανασύνταξη του δικτύου στο κομμάτι της Δομοκού κλείνει το τελευταίο κενό στη γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον θα έχει εγκατεστημένα όλα τα συστήματα τηλεδιοίκησης και ασφάλειας.

Φωτ. ΔΤ

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), Πάνος Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στη συνεργασίας της Μονάδας με τον ΟΣΕ, υπογραμμίζοντας πως το Υπερταμείο δεν υποκαθιστά τους Οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.

«Θέλουμε να προσθέτουμε, τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών από τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα», τόνισε ο κ. Σταμπουλίδης υπογραμμίζοντας πως η μονάδα PPF έχει προετοιμάσει με επιτυχία όλους του διαγωνισμούς που έχει αναλάβει για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

«Η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες αναφέρει ως παράδειγμα προς μίμηση ένα από τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει, το μεγάλο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ, το γνωστό σε όλους Antinero. Λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει δημόσιες συμβάσεις τώρα αποτελεί ευρωπαϊκό παράδειγμα», υπογράμμισε ο κ. Σταμπουλίδης και τόνισε πως «στόχος είναι η επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει και έργα του ΟΣΕ».

Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος της Ναυτεμπορικής Φάνης Ζώης.

Στ. Φράγκος: Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών έχει αναπτυξιακή αποστολή

Στον ρόλο του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Στέλιος Φράγκος, ο οποίος μιλώντας στο Growthfund Agora και στο πανελ με τίτλο «Χρηματοδοτώντας και επενδύοντας στο αύριο», τόνισε ότι η νέα θυγατρική του Υπερταμείου ιδρύθηκε για να γίνει καταλύτης επενδύσεων και αρωγός στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

«Έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή αποστολή», τόνισε ο κ. Στέλιος Φράγκος και πρόσθεσε: στόχος μας είναι να γίνουμε ένας επενδυτικός βραχίονας που θα κινητοποιεί ξένα κεφάλαια σε τομείς κλειδιά όπως αυτός της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού», ενώ σημείωσε ότι το Ταμείο ξεκινά με κεφάλαια της τάξης των 300 εκατ. ευρώ αλλά η δράση του θα είναι «δυναμική, κλιμακούμενη και με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Παρουσιάζοντας το νέο Ταμείο -θυγατρική του Υπερταμείου- ο κ. Φράγκος είπε πως η σύσταση του Ταμείου έχει ήδη γίνει και έχει στελεχωθεί διοικητικά, ενώ προχωράει το κομμάτι της στελέχωσης και της λειτουργίας. Βασικός στόχος είναι να επενδύει σε υποδομές σε συνεργασία με άλλους επενδυτικούς οργανισμούς κατά βάση από το εξωτερικό. «Το νέο Ταμείο θα δράσει παράλληλα και με άμεση συνεργασία με όλα τα άλλα εργαλεία και τους φορείς της ελληνικής Πολιτείας» υπογράμμισε ακόμη κάνοντας ειδική αναφορά σε συνέργειες και συμπληρωματικότητες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Γ. Ζαββός: Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο θα διαχέει την καινοτομία σε όλους τους τομείς

Στον κομβικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) αναφέρθηκε ο πρόεδρός της, Γιώργος Ζαββός, σημειώνοντας πως τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δώσει – σε συνεργασία με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα – 76. 000 δάνεια ύψους 13,5 δισ. ευρώ σε 55.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες.

«Η ΕΑΤ δεν είναι μόνο αναπόσπαστο τμήμα του νέου τοπίου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά είναι γίνεται κυρίως αρχιτέκτονας μετασχηματισμού του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα πρέπει να έχει ως κεντρικό στοιχείο την καινοτομία», υπογράμμισε ο κ. Ζαββός.

«Η ΕΑΤ ξεδιπλώνει τη φαρέτρα με τα χρηματοδοτικά της εργαλεία σε θέματα βιωσιμότητας και τεχνολογίας» είπε στη συνέχεια, «έχουμε ένα ταμείο καινοτομίας της τάξης των 155 εκατ. ευρώ για δάνεια 400 χιλ. με επιδότηση 20% υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υπάρχει υποταμείο για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε καινοτόμους τομείς. Ακόμη έχει δημιουργηθεί το HDB Academy. Μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε έτοιμο το Patent Fund. Θέλουμε να βάλουμε την καινοτομία σε όλους τους τομείς για να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο θα διαχέει την καινοτομία σε όλους τους τομείς», είπε ο κ. Ζαββός.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Οικονόμου.

Γρηγόρης Σκλήκας : «Back to the future» μετασχηματισμός για τα ΕΛΤΑ

Στους στρατηγικούς στόχους της συνεργασίας με την Alpha Bank αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, λέγοντας: «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank σηματοδοτεί έναν μετασχηματισμό και ταυτόχρονα επαναφορά στις ρίζες των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ. Είναι μια επιχείρηση back to the future, προσπαθούμε δηλαδή να συνδέσουμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μετασχηματισμού ταυτόχρονα προσθέτοντας νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα επεκτεινόμαστε σε 3 πυλώνες: τη διόρθωση κόστους, που παραμένει η μεγάλη προτεραιότητα, την αξιοποίηση της περιουσίας και την ίδρυση και προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για όλο το κοινό της Ελλάδας».

Όπως τόνισε, η συνεργασία αξιοποιεί τη γνώση της Alpha Bank και «σταδιακά θα τη δούμε να έρχεται στην αγορά μέσα στον επόμενο χρόνο».

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος τους, αποτελούν έναν φορέα microLogisticsκαι point-to-point services, που ακολουθώντας τη διεθνή τάση προσθέτουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και ιδιαίτερα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. «Απευθυνόμενοι σε ένα μεγάλο φάσμα ιδιωτών που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε το συναλλακτικό τους προφίλ με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα έρθουν με την Alpha», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεση των δύο φορέων «δημιουργεί κάτι κολοσσιαίο για την οικονομία, που αυτή τη στιγμή λείπει σε περισσότερους από 1 εκατ. συμπολίτες μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το στοίχημα βασίζεται στη διαμόρφωση του πιστοληπτικού προφίλ των πολιτών, το οποίο «δημιουργεί βάση ανάπτυξης της οικονομίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «και το γράμμα θα πάμε και τη σύνταξη θα πάμε και χρηματοοικονομικά προϊόντα πηγαίνουμε. Ήδη υπάρχει μια βάση που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πολλαπλασιαστή που θα πάει το βουνό στον Μωάμεθ».

Λ. Παπαγαρυφάλλου: Η Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ δημιουργούν ένα νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης

Από την πλευρά της Alpha Bank, ο Deputy CEO, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο. H συνεργασία μας έχει στο επίκεντρο τη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης ως προς τη χρηματοπιστωτική ένταξη, όπου οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσα από την προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση σε τοπικά σημεία. Παράλληλα, αποτελεί την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πεφάνης.