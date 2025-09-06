Κ.-Χατζηδάκης:-Το-πακέτο-Μητσοτάκη-δεν-είναι-θετική-έκπληξη,-είναι-αποτέλεσμα-σοβαρής-πολιτικής

Για ένα πακέτο που προσφέρει ουσιαστική στήριξη στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους κάνει λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

«Ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης! Το ουσιαστικό πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεύτερο μάλιστα αυτή τη χρονιά, είναι άμεση ενίσχυση του εισοδήματος, με πολύ μεγάλες μειώσεις φόρων!» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσθέτει: «Αποτελεί ουσιαστική στήριξη στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους κατοίκους των μικρών χωριών και των ακριτικών νησιών».

Συνεχίζει δε, υπογραμμίζοντας πως «το πακέτο αυτό δεν είναι θετική έκπληξη. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη, διότι η πολιτική μας έχει στηριχθεί στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και έτσι τώρα επιστρέφει με υγιή τρόπο κοινωνικό μέρισμα σε συμπολίτες μας που το περιμένουν και το δικαιούνται».

«Ακολουθούμε μια οικονομική πολιτική με αποτέλεσμα και πραγματικό κοινωνικό χρώμα. Και σταθερά βήματα μπροστά! Από την απέναντι πλευρά, μόνο μεγάλα λόγια και λεφτόδεντρα. Οι Έλληνες μπορούν να επιλέξουν!», καταλήγει ο Κ. Χατζηδάκης.