Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, September 6

    Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων – Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

    Οικονομία
    Μηδενίζεται-ο-ΕΝΦΙΑ-σε-χωριά-με-πληθυσμό-κάτω-των-1500-κατοίκων-–-Μειώνεται-30%-ο-ΦΠΑ-στα-ακριτικά-νησιά-κάτω-των-20.000-κατοίκων
    Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων – Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

    Μέσα από μόνιμες μειώσεις φόρων η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει και την ακριτική Ελλάδα, τους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένα νησιά και χωριά με μικρό πληθυσμό.

    Όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

    «Είναι χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Παράλληλα μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

    Δείτε εδώ όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com