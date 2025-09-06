Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων – Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Μέσα από μόνιμες μειώσεις φόρων η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει και την ακριτική Ελλάδα, τους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένα νησιά και χωριά με μικρό πληθυσμό.

Όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

«Είναι χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Δείτε εδώ όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ.