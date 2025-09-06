Μητσοτάκης για συνταξιούχους: Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 – Καταργείται πλήρως το 2027

Σε δύο δόσεις θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά για περίπου 640.000 συνταξιούχους προκειμένου να ανοίξει η πόρτα για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τις οποίες στερούνται εδώ και τρία χρόνια οι εν λόγω συνταξιούχοι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά, λαμβάνοντας στη θέση τους το επίδομα προσωπικής διαφοράς 100-200 ευρώ πέρυσι.

Η κατάργηση σε δύο δόσεις , σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50% το 2026 ενώ το υπόλοιπο 50% θα καταργηθεί το 2027.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια όπως αποδείχτηκε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν επέτρεψαν την ακαριαία κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ενώ ήταν εφικτό , εκ του αποτελέσματος και η διεύρυνση των κριτηρίων ( ηλικιακών και εισοδηματικών) ώστε να λάβουν περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι το επίδομα των 250 ευρώ το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμο μέτρο από το Νοέμβριο.

Στην πράξη τι επίπτωση θα έχει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις για τους συνταξιούχους;

Για παράδειγμα συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Με την περικοπή της κατά 50% ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα διατηρήσει προσωπική διαφορά 21 ευρώ και θα πλησιάσει πιο κοντά στην πηγή των αύξησης χωρίς όμως να τη δικαιούται το 2026.

Οι περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις ευνοεί όσους έχουν μικρή προσωπική διαφορά η οποία θα μηδενιστεί το 2026 και θα μπουν στον κύκλο των αυξήσεων. Παράλληλα ευνοεί και όσους έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά , οι οποίοι λογιστικά θα τη μειώσουν δραστικά ενώ με το σημερινό καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν 5-10 χρόνια προκειμένου να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Η μεγαλύτερη προσωπική διαφορά έως και 450 ευρώ καταγράφεται ακόμα και σήμερα σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ.

Τι ισχύει σήμερα : Με την λογιστική αύξηση κάθε χρόνο λόγω των ετήσιων αυξήσεων οι εν λόγω συνταξιούχοι απομείωναν τη λογιστική διαφορά ανοίγοντας το δρόμο προς τις αυξήσεις . Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Σύμφωνα, δε, με τις προβολές που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης των συντάξεων, την επόμενη διετία είναι πιθανό να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά άλλοι 240.000 – 250.000 συνταξιούχοι.

Ωστόσο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειαστούν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη .

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου» αναφέροντας ωστόσο την προώθηση της κοινωνικής αντιπαροχής αλλά και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας για τη στέγαση πολιτών.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι σε στρατόπεδα στην Αθήνα και την Πάτρα θα κατασκευαστούν 2000 κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν κατά 25% σε ένστολους και κατά 75% σε πολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

Ειδήσεις σήμερα:

«Πακέτο ΔΕΘ» με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για όλους και νέα ατζέντα από τον Μητσοτάκη

Μέρκιουρι Ψιλάκης: Δεινός σέρφερ, επιχειρηματίας, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού – Ποιος ήταν ο Έλληνας της Σύμης που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία

23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι – Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»