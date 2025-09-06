Μητσοτάκης-στη-ΔΕΘ:-Αυξήσεις-σε-ενστόλους-και-διπλωμάτες-μέσω-του-νέου-αναβαθμισμένου-Μισθολογίου

Αυξήσεις σε ενστόλους και διπλωμάτες μέσω του νέου αναβαθμισμένου Μισθολογίου Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται επίσης η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Δείτε εδώ όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.