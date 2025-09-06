Πώς γνωστός τράπερ πιάστηκε στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ – Το ρολόι των 116.000 ευρώ και το κόλπο με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ πιάστηκε γνωστός τράπερ, ο οποίος αγόραζε ρολόγια και άλλα είδη πολυτελείας μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο καλλιτέχνης πιάστηκε στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χάρη στον αλγόριθμο της ΑΑΔΕ που «σκανάρει» το διαδίκτυο, διερευνώντας τη συμπεριφορά καλλιτεχνών και influencers. Μέσω του αλγόριθμου εντοπίστηκε αναφορά για αγορά από τον τράπερ ενός ρολογιού γνωστής εταιρείας αξίας 116.000 ευρώ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο τράπερ δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει τα εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία έκανε τις αγορές πολυτελών ειδών (ρούχα, τσάντες κτλ.) που ήθελε ο τράπερ με αποτέλεσμα ο ίδιος να μη φορολογείται για τίποτε.

Κατά την ίδια πηγή, στον τράπερ καταλογίστηκε ποσό άνω των 500.000, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση.