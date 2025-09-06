Στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου, έφτασε στους χώρους της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της έκθεσης.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ήταν παρών στον αγιασμό και στη συνέχεια συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το “τρέξει” το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσεις δαπάνες.

Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.

Απευθυνόμενο στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, ενώ έκανε και μία στάση στο περίπτερο της MacLaren για να δει το μονοθέσιο της Formula 1 .

Βίντεο από την περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ:

Βίντεο: Ο πρωθυπουργός έκανε στάση για να δει το μονοθέσιο της McLaren

Βίντεο από τον αγιασμό:

Βίντεο από τη βόλτα στα περίπτερα της έκθεσης:

Βίντεο: Μαθητές έπαιξαν τραγούδια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων το «χάρτινο το φεγγαράκι»

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τη Διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Αύριο, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».