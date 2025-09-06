Στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ο Μητσοτάκης – Θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της Έκθεσης (Εικόνες και βίντεο)

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας αλλά και η διοίκηση της ΔΕΘ.

Υπό την παρουσία του πρωθυπουργού και του δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη τελέστηκε και ο αγιασμός από μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Έκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

- sofokleous10.gr

