Στ.-Καφούνης:-Θετικά-μέτρα-για-την-κοινωνία,-αλλά-το-εμπόριο-έμεινε-απέξω

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ χαιρετίζονται ως θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία και τη μεσαία τάξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρο Καφούνη, το εμπόριο –ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας– δεν έλαβε την προσοχή που του αναλογεί.

Υποδοχή με επιφυλάξεις

Ο κ. Καφούνης τόνισε ότι η μείωση άμεσων φόρων έχει «σημαντική κοινωνική διάσταση» και αναμένεται να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, κάτι που μπορεί να τονώσει και την αγορά. Παρά ταύτα, σημείωσε ότι η επιχειρηματικότητα δεν βρέθηκε στο επίκεντρο των εξαγγελιών, με αποτέλεσμα τα βασικά αιτήματα του εμπορικού κόσμου να παραμένουν άλυτα.

Τα αιτήματα του εμπορίου

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπενθύμισε ότι για βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούνται:

η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος,

η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,

η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων,

η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά,

καθώς και μία συνολική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

«Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Καφούνης ξεκαθάρισε πως, αν και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας είναι καλοδεχούμενα, η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει αταλάντευτα να διεκδικεί λύσεις για τον εμπορικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.