Τι-θα-ανακοινώσει-ο-πρωθυπουργός-στη-ΔΕΘ:-Μέτρα-σε-δύο-άξονες-με-ατζέντα-2030

Μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και «κοιτούν» το 2030 αναμένεται να αναγγείλει κατά τη ομιλία του σήμερα στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία του πρωθυπουργού θα βασιστεί πάνω σε δύο άξονες:

Ο πρώτος άξονας είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον πολιτικό κύκλο, δηλαδή δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και για αυτό όπως αναμένεται να πει ο πρωθυπουργός θα απαιτηθούν ευρύτερες συναινέσεις. Έμφασή θα δοθεί στο στεγαστικό και στο δημογραφικό ζήτημα, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας.

Ο δεύτερος άξονας είναι τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν για το 2026 συνολικού ύψους κοντά στο 1,7 δισ. ευρώ. Στόχος των μέτρων όπως έχει γράψει αναλυτικά το - είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων μέσω των φοροελαφρύνσεων, καθώς η μείωση των φόρων θεωρείται ως ο πιο ασφαλής και σίγουρος τρόπος για να αυξηθούν τα χρήματα των νοικοκυριών.

Τα μέτρα αυτά που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα θα προστεθούν και στα μέτρα 1,1 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί πέρσι την άνοιξη μεταξύ των οποίων και η «επιστροφή» ενός ενοικίου και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχουν που θα δοθεί το Νοέμβριο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στα υγιή πλεονάσματα που επιτρέπουν τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο.

Ακόμη αναμένεται να κάνει και μια σύντομη αναφορά στο διεθνές περιβάλλον με τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, την διεθνή αβεβαιότητα, τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο από τους δασμούς και να τονίσει την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας έναντι των πολιτικών κρίσεων όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία.