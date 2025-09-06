Τσιάρας-από-ΔΕΘ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Όσοι-πήραν-παράνομα-χρήματα,-θα-τα-επιστρέψουν

Τη δεδομένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όσοι πήραν παράνομα χρήματα να τα επιστρέψουν, υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο περιθώριο της παρουσίας του στην 89η ΔΕΘ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να «στηθεί» ένας ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης και θα δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα. Να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά δεδομένα στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, με πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με διαδικασίες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα της απόλυτης διαφάνειας, αλλά βεβαίως και μέσα από ένα μοντέλο το οποίο υπαγορεύει η σύγχρονη πραγματικότητα και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί», επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός, επεσήμανε δε ότι το προηγούμενο διάστημα, καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχου, τα ευρήματα του οποίου έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επιστροφής επιδοτήσεων που ελήφθησαν παρανόμως.

Επενδύουμε σε πάνω από 1.200 έργα για την υδατική ασφάλεια

Το ζήτημα της λειψυδρίας και η ανάγκη για ένα νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Νερό, Γεωργία και Κλιματική Ανθεκτικότητα: Διάλογος για τις προκλήσεις και τις Υποδομές του μέλλοντος», στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός ανέδειξε τις διαστάσεις του προβλήματος και παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης. «Χωρίς νερό, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε βιώσιμη γεωργία, ούτε διατροφική επάρκεια, ούτε κοινωνική συνοχή», είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Η γεωργία, που απορροφά περίπου το 85% της κατανάλωσης, είναι ο πρώτος και πιο άμεσα πληττόμενος τομέας, με επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών και στην επισιτιστική ασφάλεια.

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τους πέντε βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου:

Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό.

Βιώσιμες εταιρείες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με αποδεκτό κόστος για τους πολίτες.

Ολιστικός σχεδιασμός και κεντρική διαχείριση όλων των έργων.

Κατεπείγουσες πρωτοβουλίες στο επόμενο εξάμηνο, με παράλληλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες και συμπληρωματικούς τρόπους παραγωγής νερού.

Ο Υπουργός τόνισε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται περισσότερα από 1.200 έργα διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων, εκ των οποίων 237 αρδευτικά και 1.090 έργα ύδρευσης. Από το 2019 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 278 έργα, ενώ μέσω του ΥΠΑΑΤ υλοποιούνται ή προγραμματίζονται 287 εγγειοβελτιωτικά έργα συνολικού ύψους 901,3 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά ο κ. Τσιάρας μίλησε για τα εξής έργα ΣΔΙΤ:

Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Ταυρωπού (105,4 εκατ. €).

Μεταφορά νερού από τον Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης (169,5 εκατ. €).

Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών (107,2 εκατ. €).

Οι συμβάσεις για τα τρία έργα έχουν υπογραφεί, ενώ για τα δύο επόμενα βρίσκονται στην τελική φάση προς υπογραφή:

Μιναγιώτικο φράγμα (96,5 εκατ. €).

Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων – Ιεράπετρας (55,9 εκατ. €).

Παράλληλα, υλοποιούνται 33 μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα ύψους 544,8 εκατ. €, 121 μικρά ύψους 226,2 εκατ. €, καθώς και 65 μεγάλα αρδευτικά από προηγούμενα προγράμματα ύψους 365,5 εκατ. €.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στις τεχνολογίες «έξυπνης άρδευσης» με συστήματα στάγδην, αισθητήρων υγρασίας, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων και αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του διαλόγου με αγρότες, Περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες, αναφέροντας ως παράδειγμα τον ΟΔΥΘ στη Θεσσαλία και τα σχέδια που ξεκινούν στην Κρήτη. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάρας σημείωσε: «Προχωράμε με έργα και όχι με λόγια στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδιασμού έργων άρδευσης, δίνοντας παράλληλα απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Με όραμα, σχέδιο και συνέπεια, αλλάζουμε τον αρδευτικό χάρτη της χώρας, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της γεωργίας και επενδύουμε στο πολυτιμότερο αγαθό της ζωής».

Η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα στην ομιλία της, τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλό κίνδυνο λειψυδρίας, με τη γεωργία να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόκλησης. Υπογράμμισε τις σοβαρές πιέσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση και την ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών και υλοποίηση νέων, ανθεκτικών και έξυπνων έργων. Παρουσίασε τη στρατηγική της Κυβέρνησης με τρεις άξονες: ιδιωτικές επενδύσεις για καινοτόμες πρακτικές, δημόσιες επενδύσεις μέσω ΠΑΑ, ΣΣ ΚΑΠ και ΣΔΙΤ, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και συνεργασίας. Στόχος, η βιώσιμη πρόσβαση στο νερό, η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη των παραγωγών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν δύο θεματικές ενότητες με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, εκπροσώπων φορέων και στελεχών της διοίκησης.

Στην πρώτη θεματική ενότητα υπό τον τίτλο «Διαχείριση νερού στη γεωργία: Προκλήσεις και λύσεις για ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση» μίλησαν:

Ο καθηγητής και προεδρεύων του κλάδου υδάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Κωνσταντίνος Τσιμάρας,

Ο Δρ. Δημήτρης Βαφειάδης, Πρόεδρος του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά,

Ο Δρ. Ανδρέας Παναγόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στον τομέα Διαχείρισης Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

Η Ευσταθία Κυρίτση, Προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, η οποία παρουσίασε το θέμα «Η συμβολή του ΠΑΑ και του ΣΣ ΚΑΠ στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές αγροτικών περιοχών».

Στη δεύτερη θεματική ενότητα υπό τον τίτλο «ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ταυρωπού ως πρότυπο έργο ΣΔΙΤ» μίλησαν:

Η Ελένη Καραμαγκιώλη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων,

Ο Νίκος Σέργης, Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

Ο Αθανάσιος Μαρκινός, Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού,

Ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν: οι Υφυπουργοί, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνης Φιλιππής, οι Περιφερειάρχες Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, οι βουλευτές, Θόδωρος Καράογλου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Γιώργος Στύλιος και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας, ο Πρόεδρος του ΙΓΕ, Διονύσης Κυριακόπουλος, οι Αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριος Βιδάκης και Παναγιώτης Χατζηνικολάου, ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, Γιάννης Κολλάτος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

