dbrs:-Αμετάβλητη-η-αξιoλόγηση-ΒΒΒ-(stable)-για-Ελλάδα

Αμετάβλητη σε ΒΒΒ, με σταθερές προοπτικές, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση για την Ελλάδα η DBRS.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση της DBRS ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας είναι ισορροπημένοι. Τονίζουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,3% το 2024, επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο ανάπτυξης της ευρωζώνης στο 0,9%, και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προβλέπει παρόμοια ανάπτυξη στην Ελλάδα και φέτος.

«Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση υπήρξε ο κύριος μοχλός της αύξησης του ΑΕΠ, κυρίως χάρη στη θετική πορεία της απασχόλησης και στις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ» αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα έχουν οδηγήσει σε σταδιακή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ». Στην ανακοίνωση του οίκου αναφέρεται ότι η ΕΕ αναμένει ότι το ελληνικό χρέος να μειωθεί στο 141% του ΑΕΠ έως το 2026, από 164% το 2023.

«Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η πορεία της ελληνικής οικονομίας επηρεάζεται εν μέρει και από εξωτερικούς κινδύνους. Οποιαδήποτε πρόσθετη επιδείνωση στο γεωπολιτικό ή το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον που θα αποδυνάμωνε την εξωτερική ζήτηση, θα επηρέαζε αναπόφευκτα τις ελληνικές εξαγωγές και την οικονομία συνολικά».

Μεταξύ άλλων, ο οίκος σχολιάζει ότι «διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει βασικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον και στήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους. Η ισχυρή πολιτική δέσμευση όλων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής ενισχύει περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 2,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας και ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα φθάσει το 125% έως το 2030. Ωστόσο, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας παραμένει περιορισμένη από το ακόμη υψηλό δημόσιο χρέος, το μικρό μέγεθος της οικονομίας και το επίμονα υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών».

Ισχυρές επιδόσεις

Ο οίκος κάνει λόγο για σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 8,0% τον Ιούλιο του 2025, από 9,8% έναν χρόνο νωρίτερα. Τονίζει επίσης ότι η βελτιωμένη εγχώρια ζήτηση, η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και η αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν τον σχηματισμό κεφαλαίου. «Η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη βασικών στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης και την απορρόφηση των πόρων του» σημειώνεται στην ανακοίνωση, με τους αναλυτές του οίκου να τονίζουν πως «οι πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, και η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης θα συμβάλει στη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης».