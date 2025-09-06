live-η-ομιλία-του-πρωθυπουργού-Κυριάκου-Μητσοτάκη-στην-89η-ΔΕΘ

Στο βήμα της ΔΕΘ βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κινείται στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορά κυρίως στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό, όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

