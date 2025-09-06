unibios:-Η-στρατηγική-πίσω-από-την-επένδυση-στη-Γαλλία

Το σκεπτικό που οδήγησε τη Unibios να αποκτήσει το 65% της γαλλικής Osmosun, τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και τις προοπτικές που διανοίγονται ανέλυσε ο πρόεδρος της εταιρείας Αντώνης Σβορώνος στο περιθώριο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Η εμπλοκή της Unibios έλαβε χώρα σε μια περίοδο όπου η Osmosun αντιμετώπιζε προβλήματα, καθώς παρά την ηχηρή εισαγωγή της στην γαλλική κεφαλαιαγορά το 2023, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει όσα είχε υποσχεθεί, με αποτέλεσμα, η τιμή της μετοχής της να καταρρεύσει στο γαλλικό ταμπλό.

«Αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τη δομή του deal, θα διαπιστώσει ότι μετά από αυτό, η Unibios -ως όμιλος- ελέγχει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία απ’ ότι πριν» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σβορώνος, συμπληρώνοντας πως η εισηγμένη εταιρεία αποβλέπει κυρίως σε τρία οφέλη:

Πρώτον, στην απόκτηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει η Osmosun (συστήματα αφαλάτωσης με τη χρήση ηλιακής ενέργειας) και η οποία -κάτω από προϋποθέσεις- παρουσιάζει ενδιαφέρον (ήδη η Osmosun έχει εκτελέσει έργα σε 27 χώρες).

Δεύτερον, στη χρησιμοποίηση του δικτύου της Osmosun προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα της ελληνικής εταιρείας -τα οποία είναι ανταγωνιστικά- στη γαλλική αγορά.

Και τρίτον, στην πρόσβαση που αποκτά ο ελληνικός όμιλος στη γαλλική κεφαλαιαγορά, εξέλιξη που ενδεχομένως να βοηθήσει εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν και μέσα από τη διαδικασία των εξαγορών.

Σε ερώτηση του Euro2day.gr για το αν ο ελληνικός όμιλος σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέες εξαγορές, ο πρόεδρος της εισηγμένης απάντησε πως «η διαδικασία αυτή χρειάζεται δύο. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες κινήσεις όταν υπάρξει το κατάλληλο έδαφος και πάντα προς όφελος της Unibios».

Με τη συμβολή της Unibios (αλλά και παλαιών μετόχων που συμμετείχαν και αυτοί στην κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) το ζήτημα της ρευστότητας που αντιμετώπιζε η Osmosun διευθετήθηκε, ωστόσο ζητούμενο αποτελεί το πότε η συγκεκριμένη εταιρεία θα μπορέσει να επιστρέψει στην κερδοφορία. «Αυτό που μπορώ να πω είναι πως η εταιρεία θα δουλέψει πλέον με βάση τη δική μας στρατηγική. Έχουμε μπροστά μας να ανατρέψουμε μια κατάσταση και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το πετύχουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σβορώνος.

Πώληση ακινήτων-προοπτικές

Ο πρόεδρος της Unibios στάθηκε επίσης στο γεγονός της πώλησης δύο τμημάτων του ακινήτου της εισηγμένης στη Μαγνησία, εξέλιξη που όχι μόνο περιόρισε δραστικά τις δανειακές της υποχρεώσεις, αλλά παράλληλα απελευθέρωσε πόρους που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Ειδικότερα, η φετινή πώληση (αγοραστής ο όμιλος Metlen), πέρα από ρευστότητα, θα οδηγήσει και στην εγγραφή λογιστικών κερδών που θα εμφανιστούν στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου φετινού εξαμήνου. Επιπλέον, η διοίκηση θα μεταφέρει το εργοστάσιό της στο τμήμα του ακινήτου που δεν πουλήθηκε, με αποτέλεσμα να προκύψει μια αναβαθμισμένη παραγωγική μονάδα που χαρακτηρίστηκε ως «state of the art».

Σε ότι αφορά τις προοπτικές της Unibios, η διοίκησή της σημείωσε πως τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου φετινού εξαμήνου θα είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά και πως το εντεινόμενο πρόβλημα της λειψυδρίας θα επηρεάσει θετικά τη ζήτηση για έργα αφαλατώσεων και διαχείρισης υδάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τονίστηκε ωστόσο πως η ταχύτητα δρομολόγησης των έργων αυτών στη χώρα μας θα έπρεπε να είναι ταχύτερη.

Τέλος, στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης ψηφίστηκε η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή.