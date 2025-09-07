Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Στο τραπέζι φοροελαφρύνσεις και μεσαία τάξη – Τι αναμένεται να ανακοινώσει

Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 1,7 δισ ευρώ με τον πυρήνα τους να αφορά μειώσεις φόρων για όλους, κυρίως τη μεσαία τάξη – συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, πολυμελείς οικογένειες.

Παρέμβαση στο αφορολόγητο δεν θα υπάρξει, ωστόσο θα υπάρξουν μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος συντελεστής 44% θα αφορά εισοδήματα πάνω από τα 60 χιλιάδες ευρώ, από 40 χιλιάδες ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ οι συντελεστές θα μειωθούν 2% για όλους και 2% επιπλέον για κάθε παιδί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει και κίνητρα για να αποφευχθεί η ερήμωση της υπαίθρου.

Η φορολογική τομή των 1,7 δισ. και οι μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι βασικές κατευθύνσεις της ομιλίας του πρωθυπουργούς θα είναι δύο:

– η πρώτη θα αφορά τα οικονομικά μέτρα για το 2026. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι δεν πρόκειται να ακούσουμε ένα κατάλογο με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, από τη μείωση της οποίας θα προκύψει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα των πολιτών. Το ύψος των μέτρων υπολογίζεται σε 1,7 δισ. και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν και τα 1,5 δισ. ευρώ των μόνιμων μέτρων, που ανακοινώθηκαν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το Νοέμβριο, δηλαδή η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 250 ευρώ και των ενοικιαστών με ένα ενοίκιο.

– η δεύτερη αφορά ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, που στόχος είναι να ολοκληρωθούν με ορίζοντα το 2030 και άρα ξεπερνούν τον ορίζοντα τετραετίας, άρα απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις για την υλοποίησή τους, όπως θα επισημάνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανατρέξει όχι απλά στις ομιλίες τους στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός, αλλά στην πρώτη παρουσία του εκεί, το 2016, ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα υπενθυμίσει τα τότε λεγόμενά του για μειώσεις φόρων και αύξηση εισοδήματος, για να αντιστοιχίσει με όσα σήμερα λέει και ακολουθούν την ίδια ακριβώς λογική και φιλοσοφία.

Πέραν των αναφορών στην οικονομία, στα μέτρα και τις παροχές, στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στο ρευστό διεθνές περιβάλλον και στις πολιτικές κρίσεις που εκδηλώνονται, για να αναδείξει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στην οποία επανέρχεται σταθερά το τελευταίο διάστημα.

Φορολογική μεταρρύθμιση προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Φορολογική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας θα δίδεται «πάρα πολύ μεγάλη έμφαση» στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε χθες βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με νεαρούς επιχειρηματίες, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ).

Μάλιστα, παρέπεμψε σε σχετικές σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ευκαιρία της 89ης ΔΕΘ.

«Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση. Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε 100 πράγματα τα οποία είναι προβληματικά και πρέπει να διορθωθούν, αλλά σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω εγώ πρώτο είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πώς φορολογούμαστε στην Ελλάδα» γνωστοποίησε ο κ. Πιερρακάκης.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα και αιτήματα των τριών επιχειρηματιών με τους οποίους συνομίλησε, αλλά και άλλων μελών του ακροατηρίου, ο υπουργός αναγνώρισε ακόμη την ανάγκη μείωσης της φορολογίας και αφαίρεσης άλλων οικονομικών βαρών από τις επιχειρήσεις, αλλά και το πρόβλημα που συνιστά για αυτές η υποχρέωση προκαταβολής φόρων. Επισήμανε ωστόσο την ανάγκη προτεραιοποίησης στόχων, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, πχ, για την επέκταση ευνοϊκών μέτρων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλέον έχει πλεόνασμα. Στην ΕΕ των 27, πλεόνασμα έχουν οι έξι. Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει. Έχουμε συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο ως προς τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο, ανεξάρτητα απ το αν έχουμε πλεόνασμα. Τα αιτήματα για μείωση φορολογίας ή της προκαταβολής του φόρου είναι κομμάτι από αυτά που γενικώς κοιτάμε, όταν δημιουργούνται βαθμοί ελευθερίας στα δημοσιονομικά» υπογράμμισε και κάλεσε τους επιχειρηματίες να του καταθέσουν εγγράφως αιτήματα και προτάσεις, ακόμη και αν δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.