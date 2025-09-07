Βραζιλία: Στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρου – Το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζει την ετυμηγορία του

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ζαΐχ Μπολσονάρου άρχισαν να συγκεντρώνονται σήμερα στις μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας, σε μια επίδειξη δύναμης πριν από την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την τύχη του πρώην προέδρου, ο οποίος δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η ιστορική δίκη του Μπολσονάρου και των επτά συγκατηγορουμένων του μπαίνει αυτήν την εβδομάδα στην τελική φάση. Η ετυμηγορία των δικαστών θα γίνει γνωστή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος κατηγορείται ότι συνωμότησε για να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο πρώην λοχαγός του στρατού κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 43 ετών, εφόσον κριθεί ένοχος.

Η κυριότερη διαδήλωση ξεκίνησε στις 15.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας) στη λεωφόρο Παουλίστα του Σάο Πάουλο, παρουσία πολλών προσωπικοτήτων της βραζιλιάνικης δεξιάς. «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα και τις αξίες της χώρας. Η δίκη του Μπολσονάρου είναι αίσχος» είπε μια συνταξιούχος, η 70χρονη Απαρασίδα Πάουλα.

Οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου θεωρούν βέβαιη την καταδίκη του και προσπαθούν να πιέσουν το κοινοβούλιο ώστε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα χορηγηθεί αμνηστία σε εκατοντάδες ανθρώπους που καταδικάστηκαν επειδή συμμετείχαν στις ταραχές της 8ης Ιανουαρίου 2023 στην Μπραζίλια. Εκείνη την ημέρα, χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια, απαιτώντας την επέμβαση του στρατού και την απομάκρυνση του Λούλα από την εξουσία, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου βρισκόταν τότε στις ΗΠΑ αλλά κατηγορείται ότι υποκίνησε τους ταραξίες.

Οι συγκεντρωμένοι στη λεωφόρο Παουλίστα κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα υπέρ της αμνηστίας και κατά του Λούλα και των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. «Ευχαριστούμε, πρόεδρε Τραμπ» έγραφαν κάποια από αυτά, σε μια υπενθύμιση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς στη Βραζιλία επειδή η κυβέρνησή της επιδίδεται σε «κυνήγι μαγισσών» κατά του συμμάχου του, του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος, που έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέχρι το 2030 και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό πριν από έναν μήνα, δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους.

