Β.-Κορκίδης-για-εξαγγελίες-Μητσοτάκη:-«Γεμάτο»-το-καλάθι-της-ΔΕΘ

Το «φορολογικό καλάθι» που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη.

Όπως υπογράμμισε, το πακέτο μέτρων έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο, με στόχο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα.

«Καλάθι γεμάτο για όλους»

Ο κ. Κορκίδης χαρακτήρισε το φετινό καλάθι «γεμάτο», καθώς περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις που αφορούν περισσότερους από 4 εκατ. φορολογουμένους. Η μεταρρύθμιση της φορολογικής κλίμακας, τόνισε, διορθώνει αδικίες και στρεβλώσεις, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τις ακριτικές περιοχές.

Ξεχωρίζουν η μείωση 2% σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, η μείωση του φόρου στα ενοίκια στο 24%, οι ειδικοί χαμηλοί συντελεστές για νέους έως 25 και 30 ετών, καθώς και η μείωση του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά.

Παρεμβάσεις σε φορολογία και συντάξεις

Στα θετικά σημεία περιλαμβάνονται, όπως είπε, η βελτίωση κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης και η προοπτική μείωσης 50% το 2026 και κατάργησης της προσωπικής διαφοράς το 2027 στις συντάξεις. Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων, αποτελούν «λύση για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες».

Στήριξη επιχειρηματικότητας

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημείωσε πως οι αναφορές του πρωθυπουργού αφορούσαν κυρίως τον πρωτογενή τομέα, τη χρηματοδότηση μέσω ΕΑΤ, την Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, την απλούστευση διαδικασιών στη βιομηχανία και την ανάπτυξη «πράσινων πλοίων» στην ακτοπλοΐα.

Πολιτικά μηνύματα και ορίζοντας 2030

Τέλος, ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι τα πολιτικά μηνύματα της ομιλίας Μητσοτάκη αφορούσαν την ανάγκη ανασύνταξης, επιτάχυνσης και διόρθωσης καθυστερήσεων και λαθών, με έμφαση στη σταθερότητα και την κυβερνητική αξιοπιστία. Ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο το 2030, με τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε ενέργεια, υγεία και παιδεία, που –όπως τόνισε– απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.