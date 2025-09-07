ΔΕΘ:-Τα-μέτρα-για-αξιοποίηση-ακινήτων,-επενδύσεις-και-μικρομεσαίες-επιχειρήσεις

Πέρα από τη φορολογική μεταρρύθμιση που κυριαρχεί στις παρεμβάσεις για το 2026 οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ περιλάμβαναν και μια σειρά από μέτρα που είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου, τις επενδύσεις ειδικά στην αμυντική βιομηχανία και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σε τρία στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, στο στρατόπεδο Ζιάκα της Θεσσαλονίκης, και στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη της Πάτρας, θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα. Τα 500 διαμερίσματα θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα υπόλοιπα 1.500 διαμερίσματα θα αποδοθούν σε πολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

Μάλιστα, αυτό θα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα καθώς όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί με στόχο να δοθούν στην κοινωνία πολλά δημόσια ακίνητα που παραμένουν αναξιοποίητα.

Ενίσχυση επενδύσεων στην άμυνα και την κατασκευή οχημάτων

Εν μέσω της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης στο θέμα των εξοπλισμών με δράσεις όπως το Rearm Europe η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία και για αυτό το λόγο προχωρά στον διπλασιασμό των εκπτώσεων στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Όπως είπε ο πρωθυπουργός η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 150 εκατ. ευρώ.

Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Το επόμενο διάστημα προχωρούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν σημαντικά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών σε ποσοστό πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Στη νέα στρατηγική περιλαμβάνεται ο μετασχηματισμός της Enterprise Greece σε κόμβο με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προώθηση κλάδων που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και τον μετασχηματισμό του Export Credit Greece.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση αδειοδότησης, με αιχμή τις επενδύσεις στον χώρο της βιομηχανίας.

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) παρέχει επιπλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα με ενεργοποίηση από το 2026 ενώ 50 εκατομμύρια θα διατεθούν ειδικά για το Ταμείο Καινοτομίας φαρμάκων.

Την επόμενη χρονιά ξεκινούν οι χρηματοδοτήσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού μέσω των οποίων θα διατεθούν 700 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων, ακόμη 200 εκατ. για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και επιπλέον 300 εκατ. για τη σταδιακή ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου με νέα πράσινα πλοία.