ΔΕΘ-2025:-Το-forum-της-Ναυτεμπορικής-για-το-μέλλον-της-Βόρειας-Ελλάδας

Ακόμη πιο δυναμικό «παρών» δηλώνει η «Ναυτεμπορική» στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού.

Από λεπτό σε λεπτό αρχίζει το Οικονομικό-επιχειρηματικό Forum «Η Βόρεια Ελλάδα του Μέλλοντος», σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΘ-HELEXPO, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (Αίθουσα C) με κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, των κλαδικών φορέων και του επιχειρείν.

Το Forum θα μεταδοθεί απευθείας από το Naftemporiki TV.

Δείτε το Πρόγραμμα του Forum εδώ και τους Ομιλητές εδώ.

Παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές τοποθετήσεις, αλλά και όλη την επικαιρότητα της ΔΕΘ εδώ.