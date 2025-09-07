«Εκλογές το 2027, μονοκομματική σταθερότητα τώρα»: Όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Φόρο-ανάσες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ρεύμα και “κόκκινες γραμμές” σε Τουρκία

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ «έκλεισε» σενάρια πρόωρων εκλογών και αλλαγής ηγεσίας, περιέγραψε το οικονομικό πακέτο των 1,6 δισ. ευρώ, προανήγγειλε φοροελαφρύνσεις που «γράφουν» από 1/1, έστειλε μήνυμα σε παρόχους ρεύματος και κράτησε σκληρή γραμμή σε Άγκυρα/SAFE όσο υπάρχει casus belli. Ταυτόχρονα υπεραμύνθηκε του επιτελικού κράτους, παραδέχθηκε αστοχίες (ΟΠΕΚΕΠΕ) και άνοιξε θεματικές για Λύκειο/Εθνικό Απολυτήριο και νόμιμη μετανάστευση.

Εκλογές μόνο το 2027 – «Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις»

Καμία αλλαγή εκλογικού νόμου, καμία σκέψη πρόωρης κάλπης. Η ΝΔ «παραμένει κυρίαρχη» και το «ταμείο» θα γίνει το 2027. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας «μη σοβαρά». Μήνυμα σταθερότητας προς αγορές και διοίκηση: συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις, δεν «τινάζεται» η δημοσιονομική ισορροπία για προεκλογική ευφορία.

Φόρο-πακέτο 1,6 δισ. και στοχεύσεις εισοδήματος

Η κυβέρνηση ποντάρει σε καθαρό διαθέσιμο εισόδημα: φοροελαφρύνσεις που «φαίνονται» από 1ης Ιανουαρίου, με έμφαση σε οικογένειες και νέους. Για 18–25 ετών: αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ· 26–30: ουσιαστική μείωση επιβάρυνσης. Για συνταξιούχους: προσωπική διαφορά μηδέν σε διετία, παράλληλα με τις αυτόματες αυξήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες: καθαρό όφελος, χωρίς αλλαγή σε τεκμήρια/συντελεστή 22%. ΕΝΦΙΑ: μείωση 30% έχει γίνει, κατάργηση «δεν τίθεται, θα ήταν άδικο».

Ακρίβεια: τρόφιμα, ρεύμα, καύσιμα – «αν δεν περάσει η χονδρική στη λιανική, θα επιβληθεί»

Η κυβέρνηση βλέπει αποκλιμάκωση τάσεων στα τρόφιμα σε σχέση με τα χειρότερα του κύματος ακρίβειας, αλλά αναγνωρίζει πίεση. Προειδοποίηση προς προμηθευτές/λιανεμπόριο: το όφελος της χονδρικής να περάσει στο ράφι, αλλιώς διορθωτικές κινήσεις. Ενέργεια: έγιναν παρεμβάσεις στην Ευρώπη και στην αγορά – αν χρειαστεί, «θα επιβάλουμε μειώσεις» στους παρόχους ρεύματος. Μείωση ΦΠΑ σε καύσιμα/ευρύτερα: απορρίπτεται λόγω κόστους και κινδύνου «να το καρπωθούν επιχειρήσεις».

Στέγαση: «Σπίτι μου», βραχυχρόνιες, επίδομα ενοικίου

Το στεγαστικό «παράπλευρο» μιας οικονομίας που τρέχει. Προγράμματα Σπίτι Μου 1 & 2: πρόσβαση σε ιδιοκατοίκηση για ~30.000 δικαιούχους. Ανοικτό παράθυρο για αυστηρότερο πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Επιδότηση ενοικίου κλιμακούμενη (2.500 €/άτομο ετησίως — έως 7.500 € με συγκατοίκηση τριών), ως γέφυρα σε αγορά με λίγα «κλειστά» ακίνητα που πρέπει να επανέλθουν.

Νέοι, εργασία και «13ωρο»: ρυθμίσεις με κάρτα εργασίας και πραγματικές υπερωρίες

Στόχος συνολική άνοδος μισθών. Νέος γύρος αύξησης κατώτατου ενόψει. Για το πολύκροτο «13ωρο»: όχι επιβολή, αλλά δυνατότητα δεύτερου ωραρίου στον ίδιο εργοδότη με νόμιμη πληρωμή, αντί δύο «γκρίζων» δουλειών. Με την ψηφιακή κάρτα, οι δηλωμένες υπερωρίες «εκτοξεύθηκαν». Όπου υπάρχει εκβιασμός εργαζομένων, «θα τσακίσουμε τον εργοδότη».

ΟΠΕΚΕΠΕ: παραδοχή, ανάκτηση χρημάτων και «τέλος στην πελατειακή ρουτίνα»

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τη χρόνια παθογένεια. Απόφαση κατάργησης, έλεγχοι σε εξέλιξη: ήδη ανακτηθέντα ποσά (πρώτα «μεγάλα ψάρια»), επόμενα 5.000 ΑΦΜ στο μικροσκόπιο. Το μήνυμα: από «κοινωνία πελατών» σε «κοινωνία πολιτών» με λογοδοσία. «Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα».

Επιτελικό κράτος: «σοβαρή διακυβέρνηση» με λογοδοσία

Υπεράσπιση του μοντέλου: χωρίς κεντρικό συντονισμό «δεν κυβερνιέται χώρα». Οι επιστολικές ψήφοι «νόμιμο εργαλείο, δεν θα δαιμονοποιηθούν». Στο ΕΣΥ «τρέχει» η μεγαλύτερη ανακαίνιση κτιρίων και προσπάθεια για χειρουργεία-ρεκόρ, αλλά και στελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες (παθολόγοι/αναισθησιολόγοι). Η πρόληψη μπαίνει μπροστά, με αντίδραση σε «συντεχνιακές αντιστάσεις».

Εκπαίδευση: ξένα ΑΕΙ με αυστηρές προδιαγραφές – Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο

Οι αδειοδοτήσεις για μη κρατικά παραρτήματα έγιναν με «βαριά φίλτρα» (μόλις τέσσερα στον πρώτο κύκλο). Συνεργασίες Harvard/YALE με δημόσια ΑΕΙ «τρέχουν», ΕΚΠΑ ανοίγει στην Κύπρο. Καταργήσεις Πανελλαδικών «δεν συζητούνται». Ανοίγει διάλογος για αναβάθμιση Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου ώστε να ξανααποκτήσει αξία. Συμφωνία με OpenAI για εκπαιδευτικά εργαλεία ως «άλμα» στην τάξη.

Μετανάστευση/Ασφάλεια: αυστηρή φύλαξη συνόρων, νόμιμες βίζες στην οικονομία

Σκληρή γραμμή κατά της παράνομης μετανάστευσης (με έμφαση στη Λιβύη) και προαναγγελία νομοσχεδίου για νόμιμη μετανάστευση σε στοχευμένους κλάδους (φοιτητές, τεχνολογία, αγροτικός τομέας). Στο οργανωμένο έγκλημα: «ελληνικό FBI» με αποτελέσματα, αυστηρότερος ΚΟΚ και τεχνολογία στην οδική ασφάλεια. Μηδέν καταλήψεις σε ΑΕΙ.

Ελληνοτουρκικά/Ενέργεια/Ανατολική Μεσόγειος: casus belli ή SAFE – όχι και τα δύο

«Ήρεμα νερά» αλλά από θέση ισχύος. Όσο υφίσταται το casus belli, η Τουρκία «δεν μπαίνει» στο πρόγραμμα SAFE. Θαλάσσια πάρκα ως άσκηση κυριαρχίας. Τουρκολιβυκό μνημόνιο «ανυπόστατο». Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: η Λευκωσία να αποδείξει έμπρακτα στήριξη (και οικονομικά). Με Ισραήλ: στρατηγική σχέση αλλά καθαρή θέση υπέρ λύσης δύο κρατών και αναγνώριση Παλαιστίνης «στο πότε/πώς».

Εξωτερικά/Ευρώπη: ανησυχία για Γαλλία, στίγμα για Ουκρανία

Για Παρίσι: «ακυβερνησία» που ήδη κοστίζει—η Γαλλία δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα, «λέει πολλά». Για Ουκρανία: πάγια στάση υπέρ του αμυνόμενου, με το τραύμα της Κύπρου να καθορίζει την ελληνική θέση. Σχέσεις με ΗΠΑ «πολύ καλές», ανεξαρτήτως διοίκησης στον Λευκό Οίκο.

ΜΜΕ και αντιπολίτευση: «χρυσοί χορηγοί» Τσίπρα – χαμηλοί τόνοι για συναινέσεις

Αιχμές για επιχειρηματικά συμφέροντα που «σπονσοράρουν» τον Αλ. Τσίπρα. Παράλληλα, κάλεσμα σε αποφόρτιση του πολιτικού λόγου και αναζήτηση συγκλίσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση (απαιτούνται 180 ψήφοι). Αποδοχή πρότασης ΠΑΣΟΚ για ανοικτές διαδικασίες στις ανεξάρτητες Αρχές, με επιφύλαξη για πραγματική διάθεση συναίνεσης.

Περιφέρεια/Θεσσαλονίκη/Υποδομές: επιτάχυνση έργων και «γρήγορες λύσεις»

Μετρό, FlyOver, ΔΕΘ, παρεμβάσεις σε σχολεία και «ενδιάμεση» άμεση λύση την επέκταση Προαστιακού προς Δυτική Θεσσαλονίκη σε 18 μήνες. Στον αγροτικό τομέα: φθηνότερο ρεύμα «σε κάποιο βαθμό», αλλά «μεγάλη πληγή» η άρδευση. Για ύπαιθρο/νησιά: επέκταση μειωμένων ΦΠΑ σε ακριτικές περιοχές με πληθυσμιακά κριτήρια, στόχος αναζωογόνηση.

Πυρκαγιές: «112 έσωσε ζωές – η κριτική για εκκενώσεις είναι σαχλαμάρες»

Σκληρή απάντηση στους επικριτές των εκκενώσεων. Επίκληση ευρωπαϊκών στοιχείων καμένων εκτάσεων για το πλαίσιο σύγκρισης. Έμφαση και στην «ατομική ευθύνη» για καθαρισμούς οικοπέδων.

«Συμμαχία ξυλολίου», σκάνδαλα και Δικαιοσύνη

Για Τέμπη: καταγγελία εργαλειοποίησης πόνου συγγενών· «αθλιότητα» που αποκαλύπτεται από τα πορίσματα. Για ελέγχους/Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: θεσμικά καλοδεχούμενοι, χωρίς εργαλειοποίηση. Στόχος «να καταλήξουν στη φυλακή» οι πραγματικές συμμορίες και κυκλώματα, όπου κι αν βρίσκονται.

Το πολιτικό αποτύπωμα της συνέντευξης

Σταθερότητα πρώτα: απορρίπτονται οι εκλογικές «βραχυκυκλώσεις», επιλέγεται ο δρόμος της μονοκομματικής διακυβέρνησης ως «ασφάλεια» για οικονομία και επενδύσεις. Οικονομία με φρένο-χέρι: φοροανάσες στοχευμένες, χωρίς ριψοκίνδυνες μειώσεις ΦΠΑ σε ευρείες κατηγορίες. Η μάχη μεταφέρεται στην αλυσίδα τιμολόγησης, με απειλή παρεμβάσεων. Θεσμική επιμονή: επιτελικό κράτος ως μονόδρομος, αλλά με αναγνώριση λαθών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και υπόσχεση απόδοσης ευθυνών. Σκληρές «κόκκινες γραμμές» έξω: casus belli/SAFE, Τουρκολιβυκό, Ουκρανία, Ισραήλ–Παλαιστίνη με ισορροπία realpolitik και αξιακού πλαισίου. Κοινωνικές προτεραιότητες: νέοι, στέγη, μισθοί, ΕΣΥ, παιδεία—με κινήσεις που επιχειρούν να μιλήσουν στο «μεσαίο χώρο» χωρίς να «τινάξουν» τα νούμερα.

Το «δια ταύτα»

Η κυβέρνηση ποντάρει ότι οι καθαρές αποδοχές και ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον θα γυρίσουν το κλίμα μέχρι το 2027. Ο αντίλογος (ακρίβεια στο ράφι, ενοίκια, δημόσια διοίκηση) παραμένει ισχυρός. Από σήμερα, ο πήχης ανέβηκε: οι φοροελαφρύνσεις πρέπει να φανούν γρήγορα και οι παθογένειες τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν χωρίς άλλες τρύπες. Αλλιώς, τα συνθήματα περί «κοινωνίας πολιτών» θα μείνουν στα χαρτιά.