Η Ερυθρά Θάλασσα «βυθίζει» το Azure – Καθυστερήσεις στο cloud της Microsoft

Οι υπηρεσίες cloud Azure της Microsoft, μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους στον κόσμο, αντιμετώπισαν σοβαρές διακοπές μετά από φθορές σε υποθαλάσσια καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι χρήστες του Azure ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων στη διακίνηση δεδομένων μέσω της Μέσης Ανατολής.

Η Microsoft δεν διευκρίνισε τα αίτια της ζημιάς, αλλά τόνισε ότι η κίνηση αναδρομολογήθηκε από εναλλακτικές διαδρομές για να περιοριστούν οι επιπτώσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση στην ιστοσελίδα της, «η κίνηση μέσω της Μέσης Ανατολής μπορεί να παρουσιάσει αυξημένη καθυστέρηση λόγω ζημιών σε υποθαλάσσιες οπτικές ίνες στην Ερυθρά Θάλασσα», ενώ η υπόλοιπη κίνηση που δεν διέρχεται από την περιοχή δεν επηρεάζεται.

Επιπτώσεις σε πολλές χώρες

Ο οργανισμός NetBlocks, που παρακολουθεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανέφερε ότι επηρεάστηκαν υπηρεσίες σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ινδία και το Πακιστάν.

Η κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι η ζημιά σημειώθηκε σε ύδατα κοντά στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας για διακοπές κατά τις ώρες αιχμής.

Ευάλωτη «ραχοκοκαλιά» του διαδικτύου

Τα υποθαλάσσια καλώδια, που βρίσκονται στον πυθμένα των ωκεανών, μεταφέρουν τεράστιους όγκους δεδομένων ανάμεσα σε ηπείρους και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου διαδικτύου. Μπορούν να υποστούν ζημιές από άγκυρες πλοίων, ενώ στο παρελθόν έχουν αποτελέσει στόχο εσκεμμένων επιθέσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2024, αντίστοιχο περιστατικό στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσε μεγάλες διακοπές στη ροή δεδομένων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Τότε, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο δολιοφθορών από τους αντάρτες Χούθι, αν και εκείνοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή.

Σκιά υποψιών

Οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές δεν περιορίζονται στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα.

Στις αρχές του 2025, οι σουηδικές αρχές κατέσχεσαν πλοίο ύποπτο για πρόκληση ζημιάς σε καλώδιο προς τη Λετονία, με την εισαγγελία να κάνει λόγο για ενδείξεις σαμποτάζ.