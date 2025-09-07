Ιω. Γεώργιζας (Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.) στο Forum της «Ν»: Πλουτοπαραγωγική πηγή οι τουρίστες – Η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό

Στις αναπτυξιακές προοπτικές που διαμορφώνει ο τουρισμός στην Αθήνα, αλλά και στις προκλήσεις της διαχείρισής του αναφέρθηκε ο Ιωάννης Γεώργιζας, Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. από το βήμα του Οικονομικού-επιχειρηματικού Forum «Η Βόρεια Ελλάδα του Μέλλοντος» που διοργάνωσε η «Ναυτεμπορική» στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Γεώργιζας ανέδειξε τον ρόλο, την αποστολή αλλά και τον μετασχηματισμό της «Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.», που είναι ο κύριος επιχειρησιακός βραχίονας του δήμου της Αθήνας. Εστιάζοντας στο σκέλος του τουρισμού είπε πως η «Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.» εκτός των άλλων υποστηρίζει «το τουριστικό brand του δήμου Αθηναίων, αυτό που λέγεται “This is Athens” και αυτό γίνεται πολύ πετυχημένα εδώ και καιρό».

Πλουτοπαραγωγική πηγή ο τουρισμός – 8 εκατ. τουρίστες πέρυσι στην Αθήνα

«Πέρυσι ότι πήραμε και το βραβείο για τον καλύτερο πολιτιστικό τουρισμό, ένα παγκόσμιο βραβείο. Ο δήμαρχος έχει αντιληφθεί ότι πέραν της προβολής που συνεχίζεται θα πρέπει να δούμε και τη συνολική διαχείριση του τουρισμού. Πριν από μερικά χρόνια ο τουρισμός στην Αθήνα ήταν 2 εκατομμύρια – βέβαια ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης όπου καταρρέαμε, αλήθεια είναι αυτό – ενώ πέρυσι είχαμε 8 εκατομμύρια τουρίστες και θα έχουμε και περισσότερους» εκτίμησε.

«Για εμας είναι καλόδεχόμενοι τουρίστες. Ο τουρισμός είναι ένα ένας πόρος, είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή» παρατήρησε, τονίζοντας πάντως πως «πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες έτσι ώστε να τις διαχειριστούμε για να μην φέρουμε σε αντίθεση κάποια μερίδα της κοινωνίας που ενδεχομένως δεν καταλαβαίνει ότι επωφελείται. Ένας ευχαριστημένος πολίτης οδηγεί και σε ευχαριστημένο τουρίστα, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεται ο τουρίστας».

Η μελέτη φέρουσα τουριστικής ικανότητας και το Παρατηρητήριο Τουρισμού

Για τον λόγο αυτό, εκπονήθηκε, όπως είπε μια μελέτη φέρουσα τουριστικής ικανότητας ώστε να μετρηθούν τα αποτελέσματα του τουρισμού στην πόλη. «Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και με πολλές άλλες εταιρείες και στην Αναπτυξιακή ολοκληρώσαμε τη μελέτη αυτή φέρουσας τουριστικής ικανότητας που είναι ένα εργαλείο για τον Δήμο» είπε.

Σε συνέχεια της μελέτης αυτής ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο Τουρισμού, το οποίο θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το δήμο της Αθήνας και για την πολιτεία γενικότερα, επισήμανε ο κ. Γεώργιζας. Ο ίδιος διεκρίνισε πως το Παρατηρητήριο Τουρισμού θα μπορεί να δίνει λεπτομερή στοιχεία της κίνησης έτσι ώστε να οργανώνεται ο Δήμος στη διαχειριστική διαδικασία. Ανέφερε επί παραδείγματι πως «εφόσον εμείς υποδείξουμε στο δήμαρχο πότε ακριβώς θα υπάρχουν τουριστικές πυκνώσεις αυτός μπορεί να δώσει εντολή και να γίνει προγραμματισμός της αποκομιδής των απορριμμάτων μπορεί να δώσει εντολή να οργανωθεί η δημοτική αστυνομία».

Η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό – Υπάρχει ετεροβαρής παρουσία τουριστών στο κέντρο

Παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, ο κ. Γεώργιζας είπε πως το βασικό στοιχείο είναι ότι η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό. «Αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχει πύκνωση στο κέντρο, υπάρχει ετεροβαρής παρουσία τουριστών δυστυχώς – σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις – στο κέντρο της Αθήνας, σε σχέση με την περιφέρεια» επισήμανε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει διασπορά «χωροταξικά και χρονικά». «Έχουμε ένα θαυμάσιο κλίμα και μπορούμε εμείς να εξυπηρετήσουμε τον τουρίστα όλο το χρόνο. Θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό το δουλεύουμε στην Αναπτυξιακή και στον Δήμο της Αθήνας» συμπλήρωσε.

«Να μην στοχοποιήσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση»

Ο κ. Γεώργιζας στάθηκε και στη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τη βραχυχρόνια μίσθωση. «Αλήθεια είναι ότι έχει πολλαπλασιαστεί η βραχυχρόνια μίσθωση και έχει στοχοποιηθεί για την αύξηση των ενοικίων. Δεν οφείλεται όμως μόνο στη βραχυχρόνια μίσθωση η αύξηση των ενοικίων. Η αύξηση των ενοικίων πιστεύουμε ότι οφείλεται περισσότερο στα κλειστά διαμερίσματα -γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα που κάποιοι δεν επιθυμούν να τα εκθέσουν στην αγορά για διάφορους λόγους. Η κυβέρνηση σωστά ίσως το έχει αντιληφθεί, αλλά πρέπει να γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση του να ανοίξουν τα διαμερίσματα και φορολογικές, ίσως και ενέργειες αξιοποίησης γιατί υπάρχουν πολύ-ιδιοκτησιακά κτίσματα για τα οποία ένας από τους ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρεται με αποτέλεσμα να μη γίνεται απολύτως τίποτα» εξήγησε, προσθέτοντας: «Άρα προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και όχι να στοχοποιήσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σωστά βέβαια η κυβέρνηση στο κέντρο της Αθήνας περιόρισε αλλά ως εκεί πιστεύω. Είναι άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να αναδείξουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα ενοίκια».