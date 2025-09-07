Κορκίδης:-Το-«φορολογικό-καλάθι»-της-ΔΕΘ-ανταποκρίνεται-στις-προσδοκίες-των-πολιτών

Η φορολογική μεταρρύθμιση με τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, πράγματι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αφού επιχειρεί να διορθώσει αδικίες και στρεβλώσεις, αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Το «φορολογικό καλάθι» ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ΔΕΘ.

Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης δήλωσε:

Η έβδομη παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, ήρθε με ένα σύνθετο αφήγημα, σε μια κρίσιμη περίοδο διακυβέρνησης, αφού ο χρόνος που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές είναι μικρότερος από αυτόν που έχει διανύσει. Οι εξαγγελίες των ελαφρύνσεων με ένα γενναίο πακέτο μέτρων, ήρθαν για να μείνουν, στην προσπάθεια να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα και να ελαφρύνουν την κόπωση της καθημερινότητας στη κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Το κόστος του καλαθιού μπορεί και πάλι να προσαρμόστηκε στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια των 1,75 δισ. ευρώ, αλλά φέτος χαρακτηρίζεται γεμάτο, γιατί είχε ως αποτέλεσμα να χωρέσει τόσα όσα, αλλά σχεδόν για όλους, εφαρμόζοντας φοροελαφρύνσεις για πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενους. Η φορολογική μεταρρύθμιση με τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, πράγματι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αφού επιχειρεί να διορθώσει αδικίες και στρεβλώσεις.

Οι παρεμβάσεις στράφηκαν στο φορολογικό, το δημογραφικό, το συνταξιοδοτικό και το στεγαστικό, επιδιώκοντας να πλησιάσουν τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους, την περιφέρεια, τα χωριά, τα ακριτικά νησιά και ιδίως τις παραμεθόριες περιοχές. Οι μειώσεις 2% σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, η μείωση φόρου από ενοίκια στο 24%, ο μηδενικός συντελεστής για νέους έως 25 ετών, ο χαμηλός συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών, ο ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000-60.000 ευρώ, οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, καθώς και οι βελτιώσεις κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης, ξεχώρισαν στον τομέα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η μείωση 50% το 2026 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 στις συντάξεις, σε συνδυασμό με τη σημαντική οριζόντια μείωση της φορολογίας, προφανώς είναι μια λύση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε πολυπληθείς κοινωνικά ομάδες.

Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ενώ έδειξε πως επιθυμεί να ενισχύσει τις σχέσεις της κυβέρνησης με πολλές επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεων. Οι αναφορές στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περιορίστηκαν στον πρωτογενή τομέα, στη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ, στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, την απλούστευση των διαδικασιών στη βιομηχανία, τη ναυπήγηση πράσινων πλοίων στην ακτοπλοΐα, ξεκινώντας από τα πορθμεία, καθώς και την είσοδο ελληνικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη κατασκευή αμυντικού εξοπλισμού.

Τα πολιτικά μηνύματα του Πρωθυπουργού περιστράφηκαν στην ανασύνταξη των πολιτικών χειρισμών, την επιτάχυνση των κυβερνητικών καθυστερήσεων και γενικά στις διορθώσεις λαθών και παθογενειών είτε µε ολική επανεκκίνηση, είτε με μερική επαναπροσέγγιση των προβλημάτων. Επίσης αναφέρθηκε ξανά στη σημασία της κυβερνητικής αξιοπιστίας, της αμυντικής ασφάλειας, της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, προβάλλοντας συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν ακόμα και ισχυρές χώρες όπως η Γαλλία.

Τέλος, ανέδειξε τον ορίζοντα του 2030, μέσα από τον οποίο φωτογράφησε τις τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια, την υγεία και την παιδεία, που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Μετά την παρουσίαση του γενικού πλαισίου της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης από το οικονομικό επιτελείο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε το όφελος στο διαθέσιμο εισόδημα για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας.

