Μητσοτάκης-για-τουρκολιβυκό-μνημόνιο:-Είναι-ανυπόστατο,-άκυρο-και-δεν-παράγει-κανένα-έννομο-αποτέλεσμα

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, επανέλαβε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι εάν η Άγκυρα δεν ανακαλέσει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι ασκεί την κυριαρχία της με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Τα Θαλάσσια Πάρκα είναι άσκηση κυριαρχίας της χώρας μας για την προστασία των χωρικών υδάτων στο Νότιο Αιγαίο. Εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κ. Ερντογάν, έχουμε ειλικρινείς επαφές, αλλά είναι σαφές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί. Όσο αυτό υπάρχει και συνεχίζεται ο τουρκικός αναθεωρητισμός σε βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει».



Παράλληλα, ερωτηθείς σχετικά για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο και το αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιάστηκε κι αν είχε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα όπως και σχετικά με τον «κατάλληλο χρόνο» για να προχωρήσει το έργο, ο πρωθυπουργός θέλησε να περιγράψει τη μεγάλη εικόνα ενός σημαντικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο.

Εξήγησε ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη γι αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική.

«Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Ταυτόχρονα θέλησε να επισημάνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας σχετικά με τις διασυνδέσεις και αναφέρθηκε στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο.

Εκτίμησε ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.



