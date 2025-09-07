Μητσοτάκης:-«Κανείς-δεν-συζητά-κατάργηση-Πανελλαδικών,-δεν-είμαι-έτοιμος-να-πω-ότι-σε-4-χρόνια-δεν-θα-υπάρχουν»

«Για τη ΝΔ η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει ταυτοτικό χαρακτήρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ, τονίζοντας ότι «οι προδιαγραφές είναι πολύ αυστηρές» και ότι μόλις 4 ιδρύματα εξασφάλισαν άδεια στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης.

Η μεταρρύθμιση, όπως είπε, «έχει αναπτυξιακό πρόσημο» με στόχο «να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε περιφερειακό εκπαιδευτικό ηγεμόνα». Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Yale έχουν ήδη συνεργασίες με ελληνικά ιδρύματα, τονίζοντας ότι «τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα».

Αναφερόμενος στο μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε:

«Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι αδιάβλητο σύστημα. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο σε εκπαιδευτικό πόλο. Έχουμε κάποιες σκέψεις. Σέβομαι και τιμώ τον θεσμό των Πανελλαδικών».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε «δεν είμαι έτοιμος να πω ότι σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχουν Πανελλαδικές Εξετάσεις», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μέλλον, αλλά χωρίς να προδιαθέτει για κατάργηση του συστήματος.

Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Παιδείας, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα ενός συστήματος εισαγωγής που θεωρείται αξιόπιστο από την πλειονότητα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η κατεύθυνση είναι να δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση του Λυκείου και στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας των ελληνικών πανεπιστημίων, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για φοιτητές και ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό.

