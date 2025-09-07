Μητσοτάκης: Ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν εναπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας – Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων απαντά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στον πρωθυπουργό αφορούσε τον 13ο μισθό στο δημόσιο.

Περιγράφοντας το πλαίσιο των χθεσινών ανακοινώσεων ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης. Δημιουργήθηκε απόθεμα, ένα κοινωνικό μέρισμα προς κατανομή, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβίαζε τους κοινοτικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Ο 13ος μισθός θα κόστιζε μεταξύ 1,3 -1,4 δισ. ευρώ. Να εξηγήσουν τα κόμματα γιατί προκρίνουν αυτό κι όχι αυτό που λέμε εμείς. Φιλοδοξώ η πολιτική παραγωγή υγειών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και οι πολίτες να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες».

Αναλυτικά είπε: «Το κεντρικό πλαίσιο των ανακοινώσεών μου μια από τις πιο τολμηρές – αν όχι η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση – της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία Μεταπολίτευσης. Το γεγονός ότι διαθέτουμε ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα σήμερα προέκυψε από μια συγκροτημένη οικονομική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Έκανα την αντίστοιξη ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κοινωνικό απόθεμα, ύψους για το 2026 1,7 δισ. ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αλλιώς θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες που αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε την πολιτική μας.

Επιλέξαμε να στοχεύουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατ. συμπολίτες μας, και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και τους νέους εργαζόμενους. Μια φιλελεύθερη πολιτική υπηρετείται με το να δίνουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες μειώνοντας φόρους. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ. Εάν κάναμε αυτήν την επιλογή, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης θα πρέπει αν μας εξηγήσουν γιατί προκρίνουν αυτήν την επιλογή κι όχι αυτό που κάναμε εμείς. Δεν μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και φοροαπαλλαγές. Προσβλέπω σε πολιτικές πρωτογενών πλεονασμάτων και του χρόνου».

Σε ερώτηση για την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης είπε: Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες έχει στοχεύσεις, στηρίζει οικογένειες με παιδιά, που θα είναι ορατή από την πρώτη μισθοδοσία του 2026. Αυτό που εξαγγείλαμε για τους νέους είναι πολύ τολμηρό, θέλουμε να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Η μάχη κατά της ακρίβειας, σημαίνει παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς, ενέργεια, τρόφιμα, καύσιμα, αλλά επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.

Αναλυτικά είπε: «Για πρώτη φορά κλιμάκωση της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Θα το δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2026, άρα μιλάμε για περισσότερα χρήματα για κάθε νοικοκυριό. Όλη μας η στόχευση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά προφανώς η παρέμβασή μας στην καταπολέμηση της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Υπάρχουν και μέτρα άλλου 1,5 δισ. ευρώ που οι πολίτες θα αισθανθούν τους ερχόμενους μήνες.

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια».

Σε ερώτηση του ΣΚΑΪ για την πολιτική σταθερότητα και το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου απάντησε: Την περίμενα αυτή την ερώτηση. Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι σημαντική για να ξέρουν οι πολίτες πώς να τοποθετηθούν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και το 2023 πίστευαν ότι η αυτοδυναμία δεν ήταν εφικτή, αλλά την πετύχαμε. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, με ορίζοντα τετραετίας που αναμένει κανείς να αποδώσει σε βάθος χρόνου.

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες είπε ότι θυμίζουν τοπίο στην ομίχλη, και πρόσθεσε ότι ο λαός είναι αυτός που θα εκφράσει την επιθυμία του αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας.Την περίμενα αυτή την ερώτηση. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο.

Για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Πιστεύω ότι η διασύνδεση με την Κύπρο θα υλοποιηθεί. Πρόθεσή μας να συνεχιστεί το έργο, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ολοκληρωθεί. Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για τις ρυθμιστικές χρεώσεις, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο.

Για την Ελλάδα αυτό δεν είναι το μοναδικό έργο διασύνδεσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισ. ευρώ για διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε μπροστά μας και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Αυτές είναι απολύτως σημαντικές για την Ελλάδα, ενώ εκείνη με την Κύπρο είναι πιο σημαντική για την Κύπρο. Εκτιμώ θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα, ότι το έργο αυτό η Κύπρος το θέλει και το εννοεί

Σε ερώτηση για την επιβολή του νόμου είπε: Κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη κατά της παραβατικότητας. Η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος από το ελληνικό FBI (αντιμετώπιση κυκλωμάτων λαθραίων καυσίμων, τσιγάρων). Δείτε ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου στις ΠΑΕ έχουν γίνει βήματα προόδου, θυμάστε είχαμε αναγκαστεί να κλείσουμε τα γήπεδα, να επιβάλουμε ποινές στις ΠΑΕ. Αποκαλύφθηκαν κυκλώματα διαφθοράς στο Δημόσιο, όλα αυτά είναι επιτυχίες. Σήμερα δεν υπάρχει κατάληψη ενεργή σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Το έγκλημα υπάρχει και θα υπάρχει, το ερώτημα είναι τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στο σύνθημά μας “νομιμότητα παντού” Υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ και τα συστήματα τεχνολογίας. Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι προφανώς. Αλλά έχουμε καταγράψει μεγάλες νίκες και είναι χρέος μας να περιορίσουμε όχι μόνο τις εστίες οργανωμένου εγκλήματος αλλά και τις εστίες διαφθοράς στον δημόσιο τομέα..

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και την αποτροπή ροών ο πρωθυπουργός κάνοντας ανασκόπηση της κυβερνητικής πολιτικής από την κρίση του Έβρου είπε ότι η χώρα ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική. Η Ευρώπη πλέον έχει ταυτιστεί με τις ελληνικές θέσεις, είναι πρώτη προτεραιότητα να περιοριστούν οι ροές. Θα κάνω ότι μπορώ για να μειωθεί η παράνομη μετανάστευση προς τη χώρα μας. Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης, θα έρθει νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση με διατάξεις που θα ωφελούν τη χώρα, θα υπάρχουν προβλέψεις για φοιτητικές και αγροτικές βίζες που θα αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε ερώτηση για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή και αν υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν την επιστροφή του, είπε: Η επιστροφή του είναι θέμα άλλου πολιτικού χώρου – θυμίζω ότι είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο βοήθησε τη χώρα αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού το κ. Τσίπρα, είναι δικό τους δικαίωμα, αλά συμβαίνουν αυτά στον χώρο της πολιτικής.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία: Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι ασκεί την κυριαρχία της με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Τα Θαλάσσια Πάρκα είναι άσκηση κυριαρχίας της χώρας μας για την προστασία των χωρικών υδάτων στο Νότιο Αιγαίο. Εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κ. Ερντογάν, έχουμε ειλικρινείς επαφές, αλλά είναι σαφές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί. Όσο αυτό υπάρχει και συνεχίζεται ο τουρκικός αναθεωρητισμός σε βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει

Για ενδεχόμενη μείωση του ΕΝΦΙΑ και φόρων στα καύσιμα: Καταρχάς, αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Φόρος ακινήτων υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουμε από τους υψηλότερους αυτήν τη στιγμή. Επομένως ζήτημα κατάργησης δεν τίθεται και θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και άδικο. Έχουμε πάρει μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας. Πρέπει να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας από τα ελληνικά χωριά. Η ζωή στο χωριό αρχίζει να είναι πιο βατή και εύκολη. Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε αποτέλεσμα. Θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να καρπωθούν το κέρδος και η μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.

Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι και τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση των άμεσων φόρων. Διαφορετικά, θα χρειαζόμασταν ένα πακέτο πολύ πάνω από τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που είμαστε σε θέση να διανείμουμε τώρα. Είναι αμφίβολο το αποτέλεσμα της μείωσης των έμμεσων φόρων, σε αντίθεση με εκείνο της περικοπής της άμεσης φορολογίας.

Στην Ισπανία η αρχική μείωση τιμών οδήγησε σε αύξηση τιμών στη συνέχει και πάλι. Κατά συνέπεια, η παγκόσμια βιβλιογραφία είναι μάλλον κατά της ιδέας ότι μειώνοντας τον ΦΠΑ μειώνονται και οι τιμές.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και τις κοινωνικές συμμαχίες που θα αναζητήσει: Προφανώς μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο της θητείας της θα υποστεί κάποια φθορά. Παρά τη φθορά όμως η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη δύναμη με διαφορά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Υπάρχει μια σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών που θέλει να προσεγγίζουμε την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Μια χώρα που στέκεται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά φιλελεύθερη, υπεύθυνα πατριωτική. Αυτός είμαι. Μπορείτε να με περιγράψετε όπως θέλετε, αλλά νομίζω αυτή είναι η πολιτική που εκφράζει τους περισσότερους πολίτες.

Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023. Έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, δεν με προβληματίζει από τώρα το 2027, αλλιώς θα πατούσα φρένο στις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα τις βάλω στην άκρη τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, για να προωθήσω φιλολαϊκά μέτρα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της για όλα τα σκάνδαλα και τα ζητήματα διαφθοράς.

Για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, είπε ότι δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Το στεγαστικό είναι πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας. Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Έχουμε δώσει κίνητρα για να ανοίξουν πολλά κλειστά ακίνητα.

Είμαι ανοικτός στο να επεκτείνω την απαγόρευση ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση και εκτός Αττικής, σε άλλου δημοφιλείς προορισμούς, και είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε τους επόμενους έναν με δύο μήνες. Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική. 2.500 ευρώ είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση, είναι 5.000 αν συγκατοικήσουν δύο και 7.500 τον χρόνο αν συγκατοικήσουν τρεις.

Ενώ στο εξωτερικό οι φοιτητές κατεξοχήν επιλέγουν τη συγκατοίκηση, στην Ελλάδα όλοι ψάχνουν για να βρουν μια γκαρσονιέρα μόνοι τους. Παροτρύνω τους φοιτητές να επιλέξουν τη συγκατοίκηση και για το δικό τους συμφέρον αφού και θα βρουν ευκολότερα ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και θα μοιραστούν τα έξοδα. Για αυτούς που είναι στο ενοίκιο, που αποτελεί πρόβλημα έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα όπως το «Σπίτι Μου 1» και 2. Έχουμε σειρά κινήτρων για να στρέψουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια και να ανακαινιστούν κλειστά σπίτι και να βγουν στην αγορά.

Σε ερώτηση για το δημογραφικό πρόβλημα, αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν επαρκούν: Αποτελεί ένα τεράστιο, μακροπρόθεσμο πρόβλημα, που αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, όχι μόνο την πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κοινωνικό ζήτημα. Στη Νότια Κορέα γεννιέται κάτω από ένα παιδί κατά μέσο όρο. Καθιερώσαμε το επίδομα γέννησης, είναι μια πρώτη στήριξη. Εμείς είμαστε που αυξήσαμε τα vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άλλες χώρες έδωσαν πάρα πολλά χρήματα για την αντιμετώπισή του και δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά η κυβέρνηση θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα στήριξης των οικογενειών και ενίσχυσης του πληθυσμού.

Η φορολογική μας μεταρρύθμιση είναι το εξής μήνυμα στις οικογένειες «σας ακούμε, ξέρουμε ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής». Το δημογραφικό έχει και τη διάσταση της τρίτης ηλικίας. Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να εργάζονται σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν τους κόψαμε τη σύνταξημ και τους φορολογούμε αυτοτελώς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά να εισφέρουν σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει δραστικά. Καμία χώρα δεν έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το δημογραφικό. Υπάρχουν χώρες που έδωσαν πάρα πολλά χρήματα γαι το δημογραφικό, χωρίς τα απαραίτητα αποτελέσματα.

Σε ερώτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις πανελλαδικές εξετάσεις ο πρωθυπουργός είπε: Κατ αρχάς για τη ΝΔ εχει ταυτοτικό χαρακτήρα η θεσμοθέτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είμαι υπερήφανος που υλοποιείται η μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Απέναντι στην κινδυνολογία της αντιπολίτευσης, αποδείξαμε ότι για τα ξένα πανεπιστήμια έχουμε βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Για αυτό και στον πρώτο κύκλο αδειοδοτήθηκαν μόνο 4. Να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν περιφερειακό εκπαιδευτικό ηγεμόνα. Και το Harvard και το Yale έχουν έρθει σε συνεργασίες με δημόσια πανεπιστήμια. Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλάζει όλη η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φέτος αρχίζει η χρονιά χωρίς καμία κατάληψη, είμαι πολύ υπερηφανος για αυτες τις πολιτικές.

Δεν συζητά κανείς κανείς την κατάργηση πανελλαδικών, είναι ένα αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα που επιβραβευύει όσους δουλευουν σκληρά. Συζητάμε το πώς θα αναδείξουμε το λυκειο ως αυτοτελη πόλο κι όχι ως μηχανισμό προτετοιμασίας για εξατάσεις. Δεν είμαι έτοιμος να πω ότι σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχουν πανελλαδικές, σέβομαι και τιμώ τον θεσμό των πανελλαδικών. Αλλά το απολυτήριο του Λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία.

Υπό καμία προϋπόθεση δεν θα δούμε πρόωρες κάλπες, απάντησε ερωτηθείς σχετικά. Θα εξαντλήσουμε την 4ετία, εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν ξέρω με πόση άλλη σαφήνεια να το πω. Το 2023 έδωσα κάποιες δεσμεύσεις στους πολίτες. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτή την ατζέντα. Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι θα γίνει το 2027, αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας.

Για την ελληνική περιφέρεια ο πρωθυπουργός είπε: Έχουμε ξεκινήσει δουλειά για τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ανασυγκρότησης και την προτεραιοποίηση των έργων που πρέπει να γίνουν στην ελληνική περιφέρεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα τόσο κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης του νερού, με 600+ φορείς. Νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή οδηγία μιλά για μείωση ΦΠΑ έως 30% σε νησιά. Μακάρι να επεκτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα νησιά, ξεκινήσαμε από το Ανατολικό Αιγαίο. Η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά δεν μπορεί να επεκταθεί στον Εβρο. Για τον Έβρο έχουμε ήδη πρόγραμμα επιδότησης για οικογένειες που θέλουν να εγκατασταθούν στα βόρεια, δίνουμε 10.000 ευρώ. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ειδικά για τον βόρειο Εβρο, τόσο οικονομικά όσο και στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που ο νότιος Εβρος σημειώνει άλματα ανάπτυξης

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: Κατ’ αρχάς για τον κ. Σαμαρά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά, βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η τραγωδία είναι πολύ νωπή. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική και οι τέως ρπωθυπουργοί το γνωρίζουν καλά. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες και απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι η παράταξη αυτή που είναι η μόνη δυναμη σταθερότητας της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει. Μπορείτε να το εκλάβετε όπως το αντιλαμβάνεστε, απάντησε σε ερώτηση αν αυτή η τοποθέτησή του είναι ένα άνοιγμά.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: Είναι διαχρονικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να το χρεώνει κανείς μόνο σε μια κυβέρνηση αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα. Όμως εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς καλούμαστε να το λύσουμε. Από όποιες προσπάθειες εξυγίανσης έγιναν, δεν είχαμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε. Όμως να θυμίσω πολύ πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε ασχοληθεί η ελληνική Δικαιοσύνη. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του. Αποδείξαμε όταν θέλουμε, μπορούμε. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ. Ξεκινήσαμε από τα «μεγάλα ψάρια» και προχωράμε με τον έλεγχο και των άλλων ΑΦΜ. Η ιστορία αυτή έχει και παιδευτικό χαρακτήρα. Το παλιό πελατειακό κράτος δεν έχει σβήσει ακόμα στη χώρα μας. Από κοινωνία πελατών πρέπει να γίνουμε κοινωνία πολιτών. Αποφασισμένος να δώσω αυτήν τη μάχη, αν χρειαστεί να συγκρουστώ με στερεότυπα που αφορόυν και το δικό μου κόμμα, θα το κάνω.

Σε δεύτερη ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Εξεταστικές επιτροπές στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε ότι αυτό που γινόταν παλιά, δεν θα γίνει και τώρα. Οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε;

Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι.

Σε ερώτηση για τους συνταξιούχους και αν πρέπει να περιμένουν κάτι: Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ήταν αίτημα 670.000 συνταξιουχων, αλλά δεν είναι αυτή η μόνη στήριξη που παρέχουμε. Οι συντάξεις πλέον αυξάνονται, υπάρχει το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ, και οι συνταξιούχοι οφελούνται από τις μειώσεις στους φόρους. Η έννοια μας είναι πάντα στους συνταξιούχους και αποδείξαμε ότι το εννοούμε. Πάνω από 200.000 συνταξιούχοι έχουν τώρα συμπληρωματικό εισόδημα, επειδή εργάζονται νόμιμα.

