Νέο Opel Frontera: Άνεση SUV με Leasing στη Μισή Τιμή για 2 Μήνες

Το Opel Frontera επιστρέφει δυναμικά το 2025, ανανεωμένο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης οδήγησης.

Το Opel Frontera είναι ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Πρόκειται για ένα SUV που συνδυάζει στιβαρότητα, ευελιξία και άνεση. Και τώρα μπορείτε να το αποκτήσετε με instacar leasing σε μια πραγματικά προνομιακή προσφορά: χωρίς προκαταβολή και με -50% για τους δύο πρώτους μήνες.

Σχεδίαση με Υπογραφή Opel

Η εξωτερική εικόνα του νέου Frontera ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Vizor” της μάρκας. Οι καθαρές γραμμές και οι ισορροπημένες αναλογίες χαρίζουν στο Frontera δυναμική εμφάνιση, χωρίς υπερβολές.

Οι 17’’ ζάντες αλουμινίου και τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα ενισχύουν τον χαρακτήρα του, ενώ οι διαστάσεις του το τοποθετούν στα B-SUV, προσφέροντας ωστόσο χώρους που συναντά κανείς σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Εσωτερικό για την Καθημερινότητα

Στο εσωτερικό, η Opel δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα. Το ταμπλό με τις καθαρές γραμμές, το δερμάτινο τιμόνι και τα ανθεκτικά υλικά δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση. Το κυριότερο πλεονέκτημα όμως είναι οι χώροι: άνετα πίσω καθίσματα για ενήλικες, εύκολη τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων και αποθηκευτικοί χώροι για κάθε ανάγκη.

Με πορτμπαγκάζ 460 λίτρων, που φτάνει έως 1.600 λίτρα με τα καθίσματα πεσμένα, το Frontera δείχνει έτοιμο για οικογενειακή χρήση και ταξίδια.

Οδηγική Εμπειρία

Με τη μεγάλη προσφορά του instacar βρίσκουμε το Opel Frontera στην έκδοση Edition Plus, που κινείται από τον 1.2 turbo mild hybrid κινητήρα 48V, συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ομαλές εκκινήσεις, χαμηλή κατανάλωση και ήσυχη λειτουργία στην πόλη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο το SUV προσφέρει σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη ώστε να απορροφά τις ανωμαλίες, εξασφαλίζοντας άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Τα Πλεονεκτήματα του instacar Leasing

Το instacar έχει χτίσει τη φιλοσοφία του γύρω από δύο βασικές αρχές: διαφάνεια και ελευθερία. Από την πρώτη στιγμή ξέρεις τι πληρώνεις και τι περιλαμβάνεται, αφού το μηνιαίο μίσθωμα καλύπτει όλα τα βασικά έξοδα: μικτή ασφάλιση, service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και 24ωρη οδική βοήθεια. Σε περίπτωση βλάβης, προβλέπεται όχημα αντικατάστασης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι η ευελιξία. Μέσα από 4 διαφορετικά πακέτα συνδρομής, κάθε οδηγός μπορεί να βρει τη λύση που του ταιριάζει. Και το σημαντικότερο; Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής αυτοκινήτου όποτε χρειαστεί.

Τέλος, η συνολική εμπειρία κάνει τη διαφορά. Η διαδικασία είναι 100% ψηφιακή, απλή και γρήγορη, μέσω της εφαρμογής του instacar. Παράλληλα, η εξυπηρέτηση πελατών έχει αποσπάσει κορυφαίες αξιολογήσεις στο Google, καθιστώντας το instacar την καλύτερη εταιρεία leasing στην Ελλάδα σύμφωνα με τους ίδιους τους οδηγούς.

Και μια Ευκαιρία που Ξεχωρίζει

Με την προνομιακή προσφορά -50% για τους δύο πρώτους μήνες, το leasing του Opel Frontera από το instacar γίνεται πιο συμφέρουσα από ποτέ.

Το Frontera συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και οικονομία, ενώ το instacar φροντίζει όλα τα υπόλοιπα.

Αν θέλετε ένα νέο SUV, το Opel Frontera με instacar leasing είναι μια επιλογή που θα πραγματοποιήσει κάθε σας επιθυμία!