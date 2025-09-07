Ο-Μητσοτάκης-στη-ΔΕΘ:-Εκλογές-το-2027-με-τον-ίδιο-εκλογικό-νόμο-και-στόχο-3η-θητεία,-ασόβαρα-τα-σενάρια-για-αλλαγή-του-εν-κινήσει

Σε απόλυτο πολιτικό ξεκαθάρισμα προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Ετσι, στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην 89η ΔΕΘ. εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος απέναντι σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο και τοποθετώντας τις εθνικές εκλογές στο τέλος της τετραετίας, το 2027. Επανέλαβε ότι είναι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, προσθέτοντας ότι οι πολίτες είναι που θα αποφασίσουν αν θέλουν αυτοδυναμία ή κυβερνητικές συνεργασίες.

Ωστόσο, τόνισε παράλληλα ότι παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης ανεξαρτήτως της επιδίωξης μίας τρίτης κυβερνητικής θητείας. «Προφανώς θέλω να κερδίσω τις εκλογές, αλλά δεν είναι το μέλημά μου αυτή την στιγμή. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτήν την ατζέντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως ασόβαρα τα σενάρια περί αλλαγής της ηγεσίας της ΝΔ εν κινήσει – «ας είμαστε σοβαροί, η ΝΔ εμφανίζει κάποια φθορά μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση αλλά είναι πρώτο κόμμα με 10 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο» είπε – και πρόσθεσε: “Ας εστιαστούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν τα δικά τους σενάρια στην ευφάνταστη μοναξιά και τη θλίψη τους».

«Εγώ βλέπω τον πατέρα Σαμαρά που έχασε το παιδί του»

Κληθείς να σχολιάσει την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε αρχικά “δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα, εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του” προσθέτοντας πως “η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι μια μοναχική δουλειά”. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά “η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας” και “ πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει”, όπως είπε.

Οι «χρυσοί χορηγοί» του Τσίπρα

Για τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε κεντρικό ρόλο, “αφορά πρωτίστως το χώρο της Κεντροαριστεράς” απάντησε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει: “Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αλλά την ίδια στιγμή, δεν κάνει ο ίδιος αυτοκριτική».

«Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, εγώ αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών» παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Δεν τα αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικά αλλά τα επισημαίνω για να είμαστε απολύτως σαφείς ως προς το τι συμβαίνει με το περιβόητο rebranding του κ. Τσίπρα», για να σχολιάσει στην συνέχεια πως “δεν είχε πάρει η χαμπάρι η κοινωνία τι είχε μέσα το τρίτο μνημόνιο, το κατάλαβε στην συνέχεια” με φόντο την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης.

Η αναζήτηση συναινέσεων



“Οι κοινωνικές συμμαχίες που εμείς αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που επιδιώξαμε το 2019 και το 2023” σημείωσε για τις κοινωνικές συμμαχίες, λέγοντας πως “δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική μας στρατηγική του 2027”, καθώς “πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει”, σημείωσε. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως επιχείρησε να ρίξει τους τόνους με την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς, λέγοντας πως “εγώ πρώτος κάνω ένα βήμα εκτόνωσης αυτού του κλίματος” ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας, με φόντο το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά και την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση. “Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά προφανώς δεν αρκεί ένας” σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με την πλήρωση θέσεων για τις Ανεξάρτητες Αρχές βλέποντας προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έκρυψε ότι επιχειρεί να αλλάξει κάπως τους όρους του πολιτικού διαλόγου.

Για τη «συμμαχία του ξυλολίου»

“Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία αυτή, σκύβω το κεφάλι” δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, παρατηρώντας πως “τώρα ξέρουμε με βάση τα τελικά πορίσματα τα οποία εκδόθηκαν για την συμμαχία του ξυλολίου”, κάνοντας λόγο για “πρωτοφανή αθλιότητα εργαλειοποίησης” του πόνου των συγγενών.

Η Τουρκία στο SAFE μόνον χωρίς casus belli

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν εναπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας» ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ως “απαράδεκτη απειλή” το casus belli. «Αν θέλουμε μια εξομάλυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι προφανές ότι “casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Όσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE όπως έχει το δικαίωμα να κάνει, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πολλές φορές την εικόνα αυτοπεποίθησης που εκπέμπει η χώρα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, λέγοντας για την επικείμενη συνάντησή του στη Γενική Συνέλευση της Νέας Υόρκης με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν πως “επιδιώκω τα ήρεμα νερά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθηση χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις” σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.

Σε κάθε περίπτωση, “έχουμε σταματήσει να είμαστε μια χώρα – παρίας” τόνισε ο Πρωθυπουργός και με φόντο το Ουκρανικό, “η Ελλάδα κουβαλάει το τραύμα της Κύπρου” και δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τον επιτιθέμενο, όπως είπε. “Πιστεύω ότι με την Τουρκία θα βρούμε την ισορροπία μας” εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι “είμαστε Ευρώπη” και πως “δεν πρόκειται να γίνουμε το μαύρο πρόβατο”.

Σε ερώτηση για την την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο», λέγοντας πως “για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει”, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο.

Οι σχέσεις με ΗΠΑ, το «καρφί» στον Καμμένο

Για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, σημείωσε ότι “η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και με τους Ρεπουμπλικάνους” υπενθυμίζοντας πως “έχουμε συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ” και πως “οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές”. Για την καθυστέρηση της έλευσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα “με προβληματίζει και θα ήθελα η νέα Πρέσβειρα να έρθει νωρίτερα” είπε, σχολιάζοντας με χιούμορ πως “τώρα δεν έχω τόσες καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος δεν μπορώ με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα”.

“Προφανώς ανησυχώ για τις εξελίξεις στη Γαλλία” δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης με φόντο τις διεργασίες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τονίζοντας πως “η Γαλλία σήμερα δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα” ως απόδειξη της αξίας της πολιτικής σταθερότητας, αλλά και ως “προειδοποίηση” του τι σημαίνει όταν η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία και την οικονομία. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της ελληνογαλλικής συμμαχίας και γνωστοποίησε πως “η

Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης” με τελικό σκοπό τη λύση των δύο κρατών στο μεσανατολικό.

Ο πρωθυπουργός εστίασε στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα, αλλά και το νέο πακέτο μέτρων με επίκεντρο την μεσαία τάξη και τις οικογένειες που εξήγγειλε χθες, χωρίς να παραγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά και του καθημερινού κόστους ζωής για τους πολίτες.

«Δεν είμαι και θαυματοποιός και δεν πρόκειται να τινάξω την μπάνκα στον αέρα», ούτε και «πρόκειται να θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα» δεσμεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έστειλε πολλαπλά μηνύματα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, γνωστοποιώντας ότι η Ελλάδα όσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE και πως «η Κύπρος θα επωφεληθεί πρωτίστως από το καλώδιο» σε ερώτηση για την ηλεκτρική της σύνδεση με την Ελλάδα.

Περισσότερα χρήματα στην τσέπη

Απαντώντας αναφορικά με την νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε, αλλά και το αίτημα επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η νέα και μόνιμη δέσμη μέτρων συνιστά την “πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στην κλίμακα εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης”, υπενθυμίζοντας ότι “η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα”, καθώς οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κατάσταση να επιβάλουν φορολογικά μέτρα, όπως είπε. Την ίδια στιγμή, “φιλοδοξώ και ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής των πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου” σχολίασε ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων μέτρων ελάφρυνσης την επόμενη χρονιά.

Σε ερώτηση του “Πρώτου Θέματος” αναφορικά με την ακρίβεια στον τομέα των τροφίμων, απάντησε “ξέρω πολύ καλά τι είναι να μεγαλώνεις δύο και τρία παιδιά” για να υπογραμμίσει ότι “όλη μας η στόχευση είναι η στήριξη του εισοδήματος”. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός είναι το “τι μένει στο νοικοκυριό μετά τη φορολόγηση, σε αυτό στοχεύουμε” και το όφελος θα είναι πολύ σημαντικό. “Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν είναι η μόνη” συνέχισε, παρατηρώντας πως προφανώς η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας στην ενέργεια, τα ενοίκια και αλλού, λέγοντας πως “αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού”. Και αυτό “οι Έλληνες θα το δουν από την 1η Ιανουαρίου” ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας και τα νέα μέτρα 1,5 δις ευρώ που έρχονται από το 2024. “Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω τέλη Νοεμβρίου”, αλλά και οι συνταξιούχοι θα πάρουν πίσω 250 ευρώ τέλη Νοεμβρίου, πρόσθεσε.

Ακόμη ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτερου μισθού και απάντησε για τη δυνατότητα του 13ωρου πως στόχος είναι να “μπορείς να δουλεύεις στον ίδιο εργοδότη και να βγάζεις και παραπάνω χρήματα”. “Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να δουλέψει υπερωρία” σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην αποκρυστάλλωση του τοπίου με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Για τον ΕΝΦΙΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως “αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%”, όπως και ότι “έχουμε μειώσει το ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες”, για να συμπληρώσει πως “η παγκόσμια βιβλιογραφία είναι αντίθετη ότι μειώνοντας το ΦΠΑ μειώνονται και οι τιμές”. Την ίδια ώρα, “είμαι ανοιχτός για να επεκτείνω τέτοιους περιορισμούς και σε άλλες πόλεις, όσο και σε τουριστικούς προορισμούς” δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης για την στεγαστική κρίση, ενώ απάντησε για το δημογραφικό πως “η όλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλα χθες στηρίζεται στο να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι “σας ακούμε”. “Προφανώς δεν είναι ποτέ το οικονομικό το κίνητρο για να κάνει κανείς παιδιά, αλλά είναι πολύ σημαντικό” τόνισε.

«Έξυπνη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης»

Απαντώντας για το μεταναστευτικό, είπε ότι η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις, για να συμπληρώσει πως “θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μας για να περιορίσω στο ελάχιστο δυνατό την παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας”.

“Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης” δήλωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας μέσα στους επόμενους δύο μήνες νομοσχέδιο για νόμιμη μετανάστευση, με πρόβλεψη για φοιτητικές βίζες, βίζες τεχνολογίας και βίζες για τον αγροτικό τομέα. Κατά τον κ. Μητσοτάκη χρειάζεται μια “έξυπνη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης, η οποία θα αντιμετωπίζει ανάγκες της αγοράς εργασίας”, λέγοντας ότι “δεν έχουμε πάρει την οριστική απόφασή μας αν θα επεκτείνουμε άρση επέκτασης του ασύλου”.

Ταυτοτικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Για την ΝΔ η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει “ταυτοτικό χαρακτήρα” δήλωσε ακόμη ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως “οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ αυστηρές”. “Και το Harvard και το Yale έχουν έρθει στην Ελλάδα, αλλά έχουν έρθει σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια” παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως “αποδίδω ακόμη περισσότερη σημασία στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων αναφερόμενος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί μοντέλο, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, “δεν πρέπει να είναι στο μυαλό των πολιτών ότι σε 4 χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχουν Πανελλαδικές εξετάσεις. Σέβομαι και τιμώ το θεσμό των Πανελλαδικών εξετάσεων” ξεκαθάρισε, ενώ “με απασχολεί πολύ το πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία” υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την έναρξη διαλόγου για την Παιδεία τον επόμενο μήνα.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινήσαμε από τα μεγάλα ψάρια

Σε ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν χώρες με περισσότερες υποθέσεις, αλλά μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η εργαλειοποίηση υποθέσεων, όπως παρατήρησε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι “δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από οποιοδήποτε έλεγχο, τον επιδιώκουμε”.



Ερωτηθείς αρκετές φορές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, “το του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και να το χρεώσει κανείς σε μια κυβέρνηση, νομίζω ότι αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα” παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης, “όμως εμείς είμαστε κυβέρνηση, εμείς πρέπει να το λύσουμε” συμπλήρωσε, για να ξεκαθαρίσει πως “εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στα όσα χρόνια κυβερνούμε”. Παράλληλα, “ ξεκινήσαμε από τα μεγάλα ψάρια και ο έλεγχος θα συνεχίσει και στα επόμενα 5.000 ΑΦΜ” ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας πολέμιος του πελατειακού κράτους.