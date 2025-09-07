Ο-χρυσός-έγινε-το-παγκόσμιο-gps-των-αγορών

Ο πυρετός του χρυσού έχει επιστρέψει για τα καλά, ανατρέποντας τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές και φέρνοντας ξανά το πολύτιμο μέταλλο στο επίκεντρο της συζήτησης. Η τιμή του συμβολαίου διέλυσε το ψυχολογικό φράγμα των 3.500 δολαρίων, φτάνοντας στα 3.600 δολάρια, προσφέροντας ήδη απόδοση +40% από την αρχή της χρονιάς. Πρόκειται για ένα άλμα που αφήνει πίσω μετοχές και ομόλογα, αναδεικνύοντας τον χρυσό ως τον απόλυτο ηγέτη της εμπιστοσύνης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Goldman Sachs βλέπει πλέον προοπτική για τα 5.000 δολάρια, ενώ πιο συντηρητικές εκτιμήσεις τοποθετούν τον πήχη στα 4.000 δολάρια έως το 2026. Η διάσπαση των 3.500 δολαρίων σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον χρυσό. Η αγορά δείχνει πως η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθύτερης μετατόπισης στις ισορροπίες. Οι επενδυτές βλέπουν τον δρόμο να ανοίγει για τα 3.800 δολάρια, με τον χρυσό να καθιερώνεται ξανά ως σταθερό σημείο αναφοράς στις διεθνείς αγορές.

Η δυναμική αυτή δεν τροφοδοτείται μόνο από τα επενδυτικά funds που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο. Στην πραγματικότητα, ο χρυσός αντλεί καύσιμο από τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κίνας: τα αποθέματα χρυσού της ανήλθαν στα 74,02 εκατομμύρια ουγγιές στο τέλος Αυγούστου, από 73,96 εκατ. τον Ιούλιο, καθώς η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αγόρασε για δέκατο συνεχόμενο μήνα. Η αξία αυτών των αποθεμάτων εκτοξεύτηκε στα 253,84 δισ. δολάρια, από 243,99 δισ. έναν μήνα πριν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η επιμονή αυτή δεν είναι μόνο κινεζικό φαινόμενο. Ινδία, Τουρκία και Πολωνία ακολουθούν αντίστοιχη στρατηγική, ενισχύοντας τα αποθεματικά τους. Το μήνυμα είναι σαφές: η πραγματική ασφάλεια βρίσκεται στις ράβδους και όχι στα χαρτονομίσματα, με το δολάριο να χάνει σταδιακά τη λάμψη του ως «μοναδικό παγκόσμιο νόμισμα αναφοράς». Η αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος, σε συνδυασμό με τις φήμες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, λειτουργεί ως τέλειο καύσιμο για τη νέα ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου.

Ο χρυσός, όπως έχει αποδείξει ιστορικά, λειτουργεί σαν βαρόμετρο αβεβαιότητας. Κάθε φορά που οι πολιτικοί θεσμοί τρίζουν ή η εμπιστοσύνη προς τις μεγάλες οικονομίες αμφισβητείται, η τιμή του ανεβαίνει. Σήμερα, η συνθήκη αυτή είναι πιο ορατή από ποτέ: οι γεωπολιτικές εντάσεις, η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και η ανάγκη των κρατών να διασφαλίσουν την αξία των αποθεμάτων τους δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την περαιτέρω εκτόξευση.

Για τους επενδυτές, το μήνυμα είναι διπλό. Από τη μία, η αγορά χρυσού προσφέρει ήδη θεαματικές αποδόσεις που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα μεγάλα χρηματιστηριακά ράλι. Από την άλλη, η στρατηγική των κεντρικών τραπεζών λειτουργεί σαν «δίχτυ προστασίας», που δύσκολα θα αφήσει την τιμή να επιστρέψει κάτω από κρίσιμα τεχνικά επίπεδα. Η πορεία προς τα 3.800 δολάρια φαντάζει πλέον εφικτή, ενώ το μεγάλο στοίχημα παραμένει αν θα δούμε το χρυσό να πλησιάζει τα 5.000 δολάρια μέσα στην επόμενη διετία.

Σε κάθε περίπτωση, το πολύτιμο μέταλλο έχει ξαναγίνει το παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Και όσο οι ισορροπίες στα νομίσματα και τα ομόλογα κλονίζονται, ο χρυσός είναι η νέα πυξίδα των αγορών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

