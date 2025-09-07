Πλήρη ανατροπή: Η χώρα των μνημονίων ξεπέρασε τη δεύτερη δύναμη της Ευρώπης

Κάποτε, η Ελλάδα θεωρούνταν το ραδιενεργό βαρίδι της ευρωπαϊκής αγοράς χρήματος, με τις αποδόσεις των ομολόγων της να βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης χρέους. Σήμερα, το σκηνικό έχει αντιστραφεί πλήρως. Τα γαλλικά ομόλογα, που για δεκαετίες προσέφεραν ασφάλεια και κύρος, υπολείπονται πλέον σε αξιοπιστία ακόμα και των ελληνικών. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή στις αγορές, καθώς το 10ετές της Γαλλίας πέρασε σε απόδοση το ελληνικό. Την Παρασκευή, το ελληνικό 10ετές βρισκόταν στο 3,42%, το γαλλικό στο 3,48% και το ιταλικό στο 3,58%.

Οι αριθμοί αυτοί κρύβουν βαθύτερες πολιτικοοικονομικές αλήθειες. Στο Παρίσι, η πολιτική αστάθεια έχει στοιχίσει ακριβά. Το - χαρακτήρισε την εξέλιξη «πλήγμα για τον Μακρόν», καθώς το γαλλικό κράτος, που άλλοτε εξέπεμπε αξιοπιστία, σήμερα πουλάει αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, μετά από μια δεκαετία μνημονίων και σκληρής προσαρμογής, βλέπει τις αποδόσεις της να βελτιώνονται χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους. Το spread έναντι του ιταλικού έχει μειωθεί στις 17 μονάδες βάσης από τις 50 που ήταν στις αρχές του έτους, καταδεικνύοντας την ενισχυμένη εμπιστοσύνη των αγορών.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι προφανής: η Ελλάδα, χώρα που πριν δέκα χρόνια βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας, απολαμβάνει σήμερα σταθερότητα. Αντίθετα, η Γαλλία, με ισχυρούς θεσμούς και παράδοση αιώνων, παραπαίει λόγω πολιτικών παιχνιδιών που αποτιμώνται σκληρά από τις αγορές.

Οι αγορές δεν χαρίζονται. Τις τελευταίες μέρες έχουν στήσει καθρέφτη στο Παρίσι και μέσα του φάνηκε… η Ελλάδα.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 κατέγραψε μεικτή εικόνα. Τεχνικά, η αγορά προσπαθεί να διατηρηθεί πάνω από τη ζώνη των 7.700–7.660 μονάδων, με το κρίσιμο alert να εντοπίζεται στη διάσπαση των 7.535 μονάδων, που αποτελεί το κάτω όριο του καναλιού “C”.

Παρά τις πιέσεις, υπήρξαν τίτλοι που έδειξαν ισχυρή αντοχή: η Airbus σημείωσε άνοδο +5,02%, η Danone +4,90%, η Publicis Groupe +4,89%, η Société Générale +3,33% και η Bureau Veritas +1,93%. Στον αντίποδα, η Sanofi υποχώρησε κατά –7,58%, η Hermès κατά –5,14%, η Stellantis κατά –4,22%, ενώ οι LVMH και Pernod Ricard κατέγραψαν απώλειες –3,11% και –3,14% αντίστοιχα.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στη γαλλική πολιτική σκηνή. Η κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου ενδέχεται να οδηγήσει σε παραίτηση της κυβέρνησης, γεγονός που θα τροφοδοτήσει περαιτέρω ανησυχίες για την οικονομική πορεία της χώρας. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχει δεσμευθεί να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2029, επιδιώκοντας εξοικονόμηση 44 δισ. ευρώ έως το 2026. Το σχέδιό του περιλαμβάνει περιορισμό των δημόσιων δαπανών, ενίσχυση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής και κατάργηση δύο αργιών.

Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά. Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανήλθε στα 3.345 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, αντιστοιχώντας στο 113,9% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 169,7 δισ. ευρώ ή 5,8% του ΑΕΠ το 2024. Οι δείκτες αυτοί απέχουν σημαντικά από τα κριτήρια του Μάαστριχτ, που θέτουν όρια στο 60% του ΑΕΠ για το χρέος και στο 3% για το έλλειμμα.

Η εικόνα αυτή φωτίζει δύο βασικές παραδοχές για τις αγορές. Πρώτον, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική εμπιστοσύνη, ανεξαρτήτως του μεγέθους της οικονομίας. Δεύτερον, η Ελλάδα απέδειξε ότι με πειθαρχία και συνέπεια μπορεί να ανατρέψει μια εικόνα που φαινόταν μονιμοποιημένη. Σήμερα, τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν δείκτη αξιοπιστίας σε σχέση με τα γαλλικά – μια ιστορική ανατροπή που καταγράφεται στα βιβλία των αγορών.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η Γαλλία θα καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη ή αν η νέα πραγματικότητα ήρθε για να μείνει. Το βέβαιο είναι ότι οι αγορές έχουν ήδη αποφασίσει ποιος έχει το πάνω χέρι.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 7, 2025