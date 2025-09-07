Σπανάκης:-Με-γρήγορους-ρυθμούς-η-αναβάθμιση-των-συνοριακών-σταθμών-των-Κήπων-και-των-Καστανιών

Το επόμενο χρονικό διάστημα «θα προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς η αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών των Κήπων και των Καστανιών» όπως τόνισε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στο περίπτερο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων επισήμανε ότι έχει ήδη οριστεί ανάδοχος, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Σε ό,τι αφορά τις Καστανιές, ανέφερε ότι υπάρχει προμελέτη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες στον νέο Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αναβάθμισής του και σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Υπουργείου Σάββα Χιονίδη. Για το θέμα αυτό ο κ. Γαλαμάτης ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική παρουσίαση την ερχόμενη Πέμπτη.

«Στόχος μας είναι οι δύο συνοριακοί μας σταθμοί αλλά και όλοι οι συνοριακοί σταθμοί, μιας και η αρμοδιότητα όλων των συνοριακών σταθμών της χώρας είναι στις αποκεντρωμένες, να είναι αναβαθμισμένοι και σύγχρονοι ώστε να μπορέσουν να συντομεύσουν οι διελεύσεις οχημάτων και επιβατών» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανάκης.

Παράλληλα υπογράμμισε: «ο ρόλος των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι σημαντικός αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται» και πρόσθεσε ότι στόχος της σημερινής συνάντησης είναι η ανάδειξη του ρόλου τους στην κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ. «Κάτω από το υπουργείο Εσωτερικών είναι οι επτά αποκεντρωμένες, οι οποίες είναι τα μάτια και τα αυτιά της καθημερινότητας λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού» συμπλήρωσε.

Γνωστοποίησε, ακόμη, ότι «έχει οριστεί συντονιστικό με σχετική απόφαση των Γραμματέων Αποκεντρωμένης και τον επόμενο μήνα θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση του συντονιστικού στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο θέματα καθημερινής λειτουργίας σε μια εποχή που η αυτοδιοίκηση περνάει σε μια άλλη εποχή και χρειάζονται διαπεριφερειακές συνεργασίες».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης τόνισε ότι η πρωτοβουλία για τη συνάντηση των γενικών γραμματέων των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι σημαντική για την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και απόψεων ενώ επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα τέθηκαν οι όροι ώστε να υπάρχουν συντονιστές που ήδη παίρνουν τις θέσεις τους και αναμένεται να γίνουν νόμος οι νέες αρμοδιότητες. «Με εντολή του υπουργού μας Θοδωρή Λιβάνιου έχουμε καταλήξει ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρχουν διάφανοι, ξεκάθαροι όροι των νέων διαγραμμάτων λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» είπε ο κ. Χιονίδης.

Τους γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας αλλά και την Γενική Διευθύντρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ. Μωυσίδου καλωσόρισε ο κ. Γαλαμάτης ο οποίος τόνισε ότι η συνάντηση έχει στόχο την παρουσίαση του έργου που γίνεται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, του ρόλου και της αποστολής τους. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και καινοτομία, η δημόσια περιουσία και οι κοινωφελείς περιουσίες, το περιβάλλον, τα ύδατα, η μεταναστευτική πολιτική και ο έλεγχος νομιμότητας των ΟΤΑ. Στον ρόλο των αποκεντρωμένων διοικήσεων αναφέρθηκαν ειδικότερα οι Γενικοί Γραμματείς Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου, Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτριος Κατσαρός, Αιγαίου Μαριάννα Νικολαϊδου.

«Αποστολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι η εν γένει εκτελεστική και ελεγκτική δραστηριότητα του κράτους για κρατικές υποθέσεις στην περιοχή ευθύνης τους. Βασικό τους πλεονέκτημα αποτελεί η οργανωτική τους δομή καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο της κάθετης όσο και της οριζόντιας επιτελικής οργάνωσης» ανέφερε, άλλωστε, ο ψηφιακός βοηθός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που έλαβε το λόγο κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

