Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ – Μειώσεις βαρών για όλους και πολιτική επανατοποθέτηση

«Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της περιόδου 2019-2023, με ατζέντα μείωσης φόρων και νηφάλιο πολιτικό λόγο». Με αυτή τη φράση, ανώτερη κυβερνητική πηγή συνόψιζε χθες το βράδυ την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, με την οποία ο πρωθυπουργός επιχείρησε μια πλήρη πολιτική επανατοποθέτηση και περιέγραψε την πιο σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση εδώ και πολλά χρόνια.

Το κεντρικό επιχείρημα του πρωθυπουργού είναι ότι οι μειώσεις φόρων δεν συνιστούν επιδοματική πολιτική, αντιθέτως η κυβέρνηση μπορεί να επιστρέφει μέρισμα της διατηρήσιμης ανάπτυξης στους πολίτες, πάντα με σεβασμό στις δημοσιονομικές ισορροπίες. Το πακέτο ήταν στρατηγικά προσανατολισμένο, ώστε να «πιάσει» πολλούς και όχι με λίγα μέτρα, αλλά με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά από την εκκίνηση της θητείας του, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια συνολική παρέμβαση μείωσης στους φορολογικούς συντελεστές, προτάσσοντας τις οικογένειες με παιδιά, για τις οποίες η μείωση στα κλιμάκια θα είναι εξαιρετικά σημαντική, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνει ως και τον μηδενισμό. Πρόκειται για επιλογή με σαφές ιδεολογικό πρόσημο, με δεδομένη την ακρίβεια, την οποία αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σε καθημερινή βάση, αλλά και το γεγονός ότι οι μισθωτοί ήταν οι αδικημένοι των ελαφρύνσεων των προηγούμενων ετών.

Ελάχιστοι πάντως έμειναν εκτός της περιμέτρου των ελαφρύνσεων. Οι συνταξιούχοι θα δουν την προσωπική διαφορά να μηδενίζεται σε δύο χρόνια, παράλληλα με τις αυξήσεις που θα πρέπει να αναμένονται για το 2026. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν επίσης ωφέλεια στο εισόδημα τους, αν και δεν μειώνονται τα τεκμήρια και ο εταιρικός φόρος που είναι ούτως ή άλλως στο 22%.

Ειδική παράμετρος ήταν η αναφορά στους νέους έως 30 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς το κόστος ζωής. Η ανακοίνωση για αφορολόγητο για τα πρώτα 20.000 ευρώ για τους πολίτες ως 25 ετών και η σημαντική φορολογική μείωση για όσους είναι μεταξύ 26 και 30 ετών συνιστά μια δεδομένη επιλογή της κυβέρνησης να «ανοιχτεί» και στους νεότερους πολίτες, ασχέτως αν δεν αποτελούσαν ποτέ προνομιακό κοινό για τη ΝΔ. Αντιθέτως, οι συνταξιούχοι ή η ένστολοι, οι οποίοι παραδοσιακά έδιναν υψηλά ποσοστά στη ΝΔ, άκουσαν εξαγγελίες που βελτιώνουν σημαντικά την εισοδηματική τους θέση.

Με σύνθημα φέτος: «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!», ο ΚΜ στη δέκατη εμφάνισή του στην ΔΕΘ (η πρώτη το 2016), επέλεξε να πραγματοποιήσει μια σεμνή ομιλία, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η μέση ελληνική οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πως παραμένει ο ίδιος με την πρώτη εμφάνισή του στο Βελλίδειο, πιστός σε αυτά που πρεσβεύει και στη φιλελεύθερη προσέγγιση που είχε από την αρχή της πολιτικής του καριέρας. Υπενθύμισε πως η ΝΔ παραμένει η παράταξη της οικονομικής ελευθερίας και πως ο ίδιος πιστεύει στη μείωση των φόρων ως εργαλείου ανάπτυξης και ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στόχευσε και στην περιφέρεια, με την εξαγγελία για ουσιαστική εξάλειψη του ΕΝΦΙΑ στα χωριά ως 1.500 κατοίκους, αλλά και την αναγγελία για μείωση 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά (Δωδεκάνησα, ΒΑ Αιγαίο κ.ο.κ.) μέχρι 20.000 κατοίκους.

Νέο περιβάλλον, γνωστή συνταγή

Ο κ. Μητσοτάκης είναι πλέον ιδιαίτερα πολιτικά έμπειρος και γνωρίζει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει φθορά για διάφορους λόγους. Υψηλό κόστος ζωής, σκανδαλώδεις υποθέσεις, μεταρρυθμιστική κόπωση συνιστούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για κάθε κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία. Σε όλα, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απαντήσει με μια δοκιμασμένη συνταγή που του έδωσε δύο αυτοδυναμίες το 2019 και το 2023. Το περιβάλλον βεβαίως σήμερα δεν είναι ίδιο, αλλά ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να δοκιμάσει την πολιτική επανατοποθέτηση της κυβέρνησης και την επανασύνδεση της με κρίσιμες κοινωνικές ομάδες με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα.

Είναι ενδεικτικό αυτής της στρατηγικής ότι τα μέτρα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για τις οικογένειες, ενώ δίνεται σημασία και στην περιφέρεια και την αποκέντρωση, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες – είναι δηλαδή μέτρα που πιάνουν συνολικά την κοινωνία. Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, τα υγιή πλεονάσματα επιστρέφουν ως μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία και μάλιστα σε οριζόντια βάση.

Συναινέσεις και μηνύματα

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι ο κ. Μητσοτάκης υιοθέτησε ένα άλλο πολιτικό ύφος, μακριά από την τοξικότητα της περιόδου, προτάσσοντας βεβαίως τη ΝΔ ως τη βασική επιλογή για πολιτική σταθερότητα. Ξέκοψε πάντως τη συζήτηση «Μητσοτάκη ή χάος» και τη λογική ότι για μια τρίτη τετραετία η ΝΔ θα πρέπει να ψηφιστεί με τη λογική του «μη χείρον βέλτιστον». Όπως εξήγησε, το μέτρο σύγκρισης και κρίσης γι’ αυτόν δεν είναι τι κάνει ή δεν κάνει η αντιπολίτευση, αλλά τι κάνει η δική του κυβέρνηση. Μένει να φανεί αν αυτό είναι αρκετό για να διορθώσει η ΝΔ την πολιτική της φθορά, επανασυσπειρώνοντας ψηφοφόρους που έχουν κατευθυνθεί στην «γκρίζα ζώνη».

Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα εμφανίστηκε συναινετικός, επιχειρώντας μια ρελάνς στο ύφος της αντιπολίτευσης. Προέταξε και τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις για το Εθνικό Απολυτήριο, το νέο ΕΣΥ, την υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο και τον νέο ενεργειακό σχεδιασμό, οι οποίες υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο δεν έχουν ψευδαισθήσεις ότι αυτές μπορούν να επιτευχθούν με ευχέρεια, πλην όμως ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να θυμίσει στο κεντρώο ακροατήριο γιατί τον έχει στηρίξει σε αρκετά κρίσιμα ορόσημα.

Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης δεν αγνοεί το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και φρόντισε να στείλει ένα σαφές μήνυμα για τα «βαρίδια από το παρελθόν» που επιστρέφουν και τους «σπόνσορες αυτών», ενώ ξεκαθάρισε λίγο μετά ότι η πολιτεία έχει το περιθώριο να τα βάλει με οποιονδήποτε, όσο ισχυρός και αν είναι.