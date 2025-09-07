Τετ α τετ Φάμελλου με Δούκα στη Θεσσαλονίκη – Στο επίκεντρο η Αυτοδιοίκηση

Στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν χτες, Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου είχαν τετ α τετ.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ένα από τα κύρια θέματα που συζήτησαν, ήταν «η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης και ο οικονομικός στραγγαλισμός της από την κυβέρνηση».

Οι κύριοι Φάμελλος και Δούκας συμφώνησαν ότι «πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι δήμαρχοι να υψώσουν το ανάστημα τους και να υπερασπιστούν τον θεσμό αλλά και τους πολίτες, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τα σχέδια του Μητσοτάκη», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Και μετά από μόλις λίγη ώρα, ο κ. Μητσοτάκης πρόεβη σε μια ανακοίνωση περιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας τις πολεοδομίες…», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.