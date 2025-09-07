Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, September 7

    Τσίπρας για εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

    Πολιτική
    Τσίπρας-για-εξαγγελίες-Μητσοτάκη-στη-ΔΕΘ:-Μοναδικός-στόχος-τώρα-είναι-η-εκλογική-πελατεία-και-η-ψηφοθηρία
    Τσίπρας για εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

    Mε μία αποστροφή από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο “Thessaloniki Metropolitan Summit”, που διοργάνωσε ο Economist σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

    Το απόσπασμα αναφέρει:

    «Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

    Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

    Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

    Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».

    - -

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com