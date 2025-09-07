Τσεχία:-Η-κεντρική-τράπεζα-θα-επιμείνει-σε-σφιχτή-νομισματική-πολιτική

Οι επίμονοι πληθωριστικοί κίνδυνοι, αναγκάζουν την κεντρική τράπεζα να διατηρήσει τη νομισματική πολιτική σε περιοριστικό πλαίσιο.

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας χρειάζεται να διατηρήσει τη νομισματική πολιτική σε περιοριστικό πλαίσιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους επίμονους πληθωριστικούς κινδύνους στην οικονομία, σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Τράπεζας, Εύα Ζαμραζίλοβα.

Σύμφωνα με το -, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Πράγα διατήρησαν το βασικό επιτόκιο στο 3,5% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, αφού το είχαν μειώσει στο μισό κατά τη διάρκεια ενός κύκλου χαλάρωσης που ξεκίνησε στα τέλη του 2023. Παρότι η τράπεζα έχει αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες συνεδριάσεις, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν ανησυχίες για τη ραγδαία αύξηση των τιμών των κατοικιών και τις επίμονες πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών.

«Δεν αναμένουμε υψηλό πληθωρισμό εκτός του αποδεκτού εύρους το επόμενο έτος, αλλά για να επιτύχουμε τον στόχο του πληθωρισμού, πρέπει να διατηρήσουμε τη νομισματική πολιτική τουλάχιστον ελαφρώς περιοριστική — κάτι που ισχύει τώρα», δήλωσε η Ζαμραζίλοβα. «Αυτή τη στιγμή, το 3,5% είναι μόνο ελαφρώς περιοριστικό». Υπενθυμίζεται ότι η Τσεχία δεν είναι μέλος της ευρωζώνης.

Οι πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών θα απαιτήσουν μια περιοριστική νομισματική πολιτική «για περισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε», σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Τράπεζας.

Η ταχύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των μισθών ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοδο της καταναλωτικής δαπάνης, ακόμη και αν η ενισχυμένη κορόνα συγκρατεί το κόστος των εισαγόμενων αγαθών. Οι φθηνότερες τιμές ενέργειας, που προς το παρόν περιορίζουν τον πληθωρισμό, ενδέχεται επίσης να αποδειχθούν προσωρινές.