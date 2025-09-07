BBC για όρος Σινά: Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε πολυτελές resort – Οι αντιδράσεις και η Ελλάδα

Τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο της αιγυπτιακής κυβέρνησης να μετατρέψει το όρος Σινά – έναν από τους ιερότερους τόπους παγκοσμίως – σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο, αναδεικνύει σε εκτενές άρθρο του BBC.

Το δημοσίευμα περιγράφει τις ανησυχίες για την αλλοίωση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, επισημαίνει τις αντιδράσεις της φυλής βεδουίνων Τζεμπελίγια που βλέπει τα σπίτια και τις παραδόσεις της να απειλούνται και καταγράφει την εμπλοκή της Ελλάδας λόγω της Ιερής Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις πιέσεις διεθνών οργανισμών όπως η Unesco, για την ανάγκη προστασίας ενός τόπου που αποτελεί πνευματικό φάρο και μνημείο παγκόσμιας σημασίας.

Όπως επισημαίνει το BBC, το όρος Σινά, ένας από τους ιερότερους τόπους της Αιγύπτου – σεβαστός από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους – βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης διαμάχης γύρω από τα σχέδια μετατροπής του σε ένα νέο τουριστικό μεγα-πρότζεκτ. Γνωστό τοπικά ως Τζαμπάλ Μούσα, το όρος Σινά θεωρείται από τους πιστούς ως το σημείο όπου ο Μωυσής παρέλαβε τις Δέκα Εντολές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι εκεί, σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη μέσα από τη φλεγόμενη βάτο.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του 6ου αιώνα, το οποίο λειτουργεί υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Όπως φαίνεται, οι μοναχοί θα παραμείνουν εκεί, καθώς οι αιγυπτιακές αρχές, έπειτα από ελληνικές πιέσεις, διέψευσαν ότι σκοπεύουν να το κλείσουν.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες ανησυχίες για το πώς αυτός ο απομονωμένος έρημος τόπος – Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, που περιλαμβάνει το μοναστήρι, τον οικισμό και το βουνό – πρόκειται σύντομα να μεταμορφωθεί. Πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και αγορές βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, αναφέρει το BBC.

Οι αλλαγές που έρχονται για τους Τζεμπελίγια

Η περιοχή είναι επίσης η πατρογονική γη μιας βεδουίνικης κοινότητας, της φυλής Τζεμπελίγια. Ήδη τα μέλη της, γνωστά και ως «Φύλακες της Αγίας Αικατερίνης», έχουν δει τα σπίτια και τα τουριστικά οικολογικά τους καταλύματα να κατεδαφίζονται με ελάχιστη ή και καθόλου αποζημίωση. Έχουν μάλιστα εξαναγκαστεί να μεταφέρουν σορούς από το τοπικό νεκροταφείο για να δημιουργηθεί χώρος για νέο πάρκινγκ.

Το έργο μπορεί να παρουσιάστηκε από το κράτος ως αναγκαίο βήμα για βιώσιμη ανάπτυξη που θα ενισχύσει τον τουρισμό, ωστόσο επιβλήθηκε στους Βεδουίνους παρά τη θέλησή τους, τονίζει ο Βρετανός ταξιδιωτικός συγγραφέας Μπεν Χόφλερ, ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν με τις φυλές του Σινά. «Αυτή δεν είναι ανάπτυξη που ζήτησαν οι Τζεμπελίγια, αλλά κάτι που τους επιβλήθηκε από άτομα με εξουσία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ξένων εις βάρος της τοπικής κοινότητας», δήλωσε στο BBC.

«Ένας νέος αστικός κόσμος χτίζεται γύρω από μια φυλή βεδουίνων νομαδικής καταγωγής. Ένας κόσμος από τον οποίο πάντα επέλεγαν να μένουν αποκομμένοι, στη δημιουργία του οποίου δεν συναίνεσαν και που θα αλλάξει για πάντα τη θέση τους στην πατρίδα τους», προσθέτει ο ειδικός.

Η αντίδραση της Ελλάδας

Οι ντόπιοι, που ανέρχονται περίπου σε 4.000, αποφεύγουν να μιλήσουν ανοιχτά για τις αλλαγές. Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα είναι η ξένη χώρα που έχει εκφραστεί πιο έντονα για τα αιγυπτιακά σχέδια, λόγω της σύνδεσής της με το μοναστήρι.

Η ένταση ανάμεσα στην Αθήνα και το Κάιρο κλιμακώθηκε όταν αιγυπτιακό δικαστήριο αποφάνθηκε τον Μάιο ότι η Μονή της Αγίας Αικατερίνης – το παλαιότερο χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο με αδιάλειπτη λειτουργία – βρίσκεται σε κρατική γη. Μετά από μια διαμάχη δεκαετιών, οι δικαστές έκριναν ότι το μοναστήρι έχει μόνο «δικαίωμα χρήσης» της γης στην οποία βρίσκεται και των αρχαιολογικών θρησκευτικών χώρων που το περιβάλλουν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄, επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδος, έσπευσε να καταδικάσει την απόφαση. «Η περιουσία της Μονής υφαρπάζεται και δημεύεται και ο πνευματικός αυτός Φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού αντιμετωπίζει πλέον ζήτημα πραγματικής επιβίωσης», ανέφερε σε δήλωσή του.