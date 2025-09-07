Close Menu
    Tuesday, September 9

    Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ

    Παρακολουθήστε την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

    Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

    • Τετ α τετ Φάμελλου με Δούκα στη Θεσσαλονίκη – Στο επίκεντρο η Αυτοδιοίκηση
    • ΣΥΡΙΖΑ: Απερχόμενος και απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός – Κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια
    • ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να “αυτο-αποθεωθεί”

