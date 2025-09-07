live-η-συνέντευξη-Τύπου-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-στην-89η-ΔΕΘ

Παρακολουθήστε την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

- sofokleous10.gr

Τετ α τετ Φάμελλου με Δούκα στη Θεσσαλονίκη – Στο επίκεντρο η Αυτοδιοίκηση

ΣΥΡΙΖΑ: Απερχόμενος και απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός – Κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να “αυτο-αποθεωθεί”

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.