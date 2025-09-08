Αισιοδοξία στη Wall Street ενόψει Fed – Ο Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά

Με άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες στη Wall Street, και τον Nasdaq να καταγράφει ακόμα ένα νέο ιστορικό υψηλό, αν και οι υπόλοιποι δείκτες περιόρισαν τα κέρδη τους, καθώς οι απώλειες σε αρκετούς κλάδους αντιστάθμισαν το ράλι των τεχνολογικών μετοχών. Το κλίμα γενικότερα που επικράτησε στη συνεδρίαση της Δευτέρας ήταν αισιόδοξο καθώς οι επενδυτές ποντάρουν όλο και περισσότερο ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στην προσεχή συνεδρίασή της (16-17 Σεπτεμβρίου), μετά και τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα ακόμη και για «γενναία» μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, κάτι που θα έδινε νέα ώθηση στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζει επίσης στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό (PPI και CPI), που θα δημοσιευθούν Τετάρτη και Πέμπτη, καθώς και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν την Παρασκευή.

Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones μετά από αρκετές διακυμάνσεις μεταξύ αρνητικού και θετικού πρόσημου έκλεισε τελικά με άνοδο 0,25% στις 45.515 μονάδες. Ο S&P 500 κινήθηκε επίσης θετικά και κατέγραψε κέρδη 0,21% στις 6.495 μονάδες ενώ ο Nasdaq έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ και έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά καθώς έκλεισε με άνοδο 0,45% στις 21.798 μονάδες.

Την ανοδική κίνηση στις μετοχές της τεχνολογίας τροφοδότησαν κυρίως οι μετοχές των Broadcom και Nvidia, οι οποίες ανέκαμψαν χάρη στο ισχυρό momentum γύρω από τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. Άνοδο σημείωσαν και οι Meta Platforms, Amazon και Microsoft. Σημαντική κίνηση καταγράφηκε στην EchoStar, που εκτινάχθηκε μετά τη συμφωνία πώλησης αδειών φάσματος στη SpaceX έναντι 17 δισ. δολαρίων, λαμβάνοντας και μετοχές της εταιρείας του Ίλον Μασκ.

Παρά το θετικό ξεκίνημα, αναλυτές εκτίμησαν ότι τα εσωτερικά των αγορών παραμένουν αδύναμα. «Τα θεμέλια της αγοράς είναι πιο αδύναμα απ’ όσο φαίνονται», τόνισε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge. Ωστόσο, η προοπτική επιθετικής μείωσης επιτοκίων στηρίζει το επενδυτικό κλίμα. Ο Ντένις ΝτεΜπουσέρ της 22V Research εκτίμησε πως «έρχονται επιθετικές μειώσεις», εφόσον τα οικονομικά δεδομένα παραμείνουν ανθεκτικά.

Οι αγορές αυξάνουν τα στοιχήματα ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, με κάποιους να μην αποκλείουν μείωση έως και 50 μονάδες βάσης. Αναλυτές της Goldman Sachs και της Morgan Stanley προβλέπουν ότι οι περικοπές επιτοκίων θα δώσουν νέα ώθηση στη bull market, ενισχύοντας ακόμη και τις small caps, που φέτος έχουν υποαποδώσει. Ο Ντέιβιντ Κόστιν της Goldman βλέπει τον S&P 500 να ανεβαίνει 2% ως το τέλος του έτους και 6% μέχρι τα μέσα του 2026, ενώ ο Μάικλ Γουίλσον της Morgan Stanley θεωρεί ότι οι μειώσεις θα στηρίξουν τον νέο ανοδικό κύκλο.

Παράλληλα, οι προσδοκίες πληθωρισμού για τον επόμενο χρόνο αυξήθηκαν, σύμφωνα με τη Fed της Νέας Υόρκης. Αυτήν την εβδομάδα αναμένονται κρίσιμα στοιχεία.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan τόνισαν ότι η τρέχουσα bull market δείχνει «αδιάκοπη», με νέες στηρίξεις να εμφανίζονται, ακόμη κι όταν ορισμένοι μεγάλοι τίτλοι χάνουν δυναμική. Η ισχυρή επίδοση της Broadcom επιβεβαίωσε, όπως σημείωσαν, το αφήγημα γύρω από τις επενδύσεις στην AI. Και ακόμη κι ένα «γεράκι» σενάριο στα στοιχεία του πληθωρισμού δεν αναμένεται να αποτρέψει τη Fed από τη μείωση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

