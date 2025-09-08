Γαλλία:-Και-τώρα-ένα-βήμα-πριν-από-το-τέλμα-του-χρέους

Η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού αφήνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης να βυθίζεται βαθύτερα σε ένα τέλμα αδύναμης ανάπτυξης, υψηλού κόστους δανεισμού και ενός χρέους που συν τω χρόνω καθίσταται από τα βαρύτερα της Ευρώπης.

Η καταψήφιση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, συντρίβει κάθε ελπίδα για σοβαρή βελτίωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας – το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Αλλωστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέτρεψαν τον Μπαϊρού ακριβώς για αυτές τις -ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ- περικοπές στον γαλλικό προϋπολογισμό.

Πλέον το σχέδιο αυτό αναπόφευκτα αποδυναμώνεται ανεξαρτήτως του ποιον θα ορίσει ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ως νέο πρωθυπουργό.

«Δεν υπάρχει ανοδικό σενάριο, δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει αξιόπιστο σενάριο που να καταλήγει στο ίδιο ποσό δημοσιονομικής εξυγίανσης», δήλωσε ο Φρεντερίκ Ντουκροζέ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας στην Pictet Wealth Management.

Ο υπουργός Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ παραδέχτηκε ότι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να συντάξει έναν προϋπολογισμό του 2026 έως τις 7 Οκτωβρίου, θα είναι λιγότερο φιλόδοξη από τον Μπαϊρού.

Η πρόκληση του διαδόχου του Μπαϊρού

Ο διάδοχος του Μπαϊρού είναι επίσης πιθανό να βασιστεί περισσότερο στους φόρους παρά στις περικοπές δαπανών για να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, με τους Σοσιαλιστές – από τις τάξεις των οποίων θα μπορούσε να προέλθει ο επόμενος πρωθυπουργός – να ζητούν αύξηση φόρων 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους υπερπλούσιους.

Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να αποδοκιμάσουν τις αυξήσεις φόρων, ειδικά τα ευρύτερα μέτρα, φοβούμενες ότι μπορεί να πνίξουν την ανάπτυξη – κάτι που ήδη αποτελεί ανησυχία στη Βρετανία.

«Αυτό που βλέπουμε ολοένα και περισσότερο είναι μια απροθυμία των συμμετεχόντων στην αγορά να αγοράσουν τη φορολογική οδό ως βιώσιμο τρόπο μείωσης των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων», δήλωσε ο Ράσελ Μάθιους, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην RBC BlueBay Asset Management, η οποία στοιχηματίζει κατά των γαλλικών ομολόγων.

«Απλώς γίνεται λιγότερο αξιόπιστο», είπε.

Η παγίδα χρέους

Ο Μακρόν δεν σηματοδοτεί επί του παρόντος σχέδια για προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα έδινε απαραίτητα την πλειοψηφία σε κάποιο κόμμα και θα έλυνε το αδιέξοδο.

Με την πολιτική της Γαλλίας σε χάος και τα δημόσια οικονομικά της σε αδράνεια, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις διστάζουν ήδη να δαπανήσουν ή να επενδύσουν.

«Οι πελάτες λιανικής είναι σαν εταιρείες. Όσο μεγαλύτερη ορατότητα έχεις, τόσο περισσότερα μπορείς να επενδύσεις και να ξοδέψεις χρήματα για το μέλλον», δήλωσε στο Reuters ο Φαμπρίς Καμπολίβ, επικεφαλής ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault.

Η αργή ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα προβληματική για μια χώρα με υψηλό χρέος όπως η Γαλλία, επειδή δεν μπορεί απλώς να βασιστεί στην ανάπτυξη για να ξεπεράσει το βάρος του χρέους της, το οποίο έφτασε τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο ή το 114% του ΑΕΠ.

Αυτό είναι χαμηλότερο από το 153% της Ελλάδας ή το 138% της Ιταλίας. Αλλά, σε αντίθεση με τη Γαλλία, και οι δύο χώρες έχουν σημαντικά πλεονάσματα στον προϋπολογισμό πριν ληφθούν υπόψη οι πληρωμές τόκων.

Οι πληρωμές του γαλλικού χρέους αναμένεται να φτάσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029 – από 59 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024 – καθιστώντας το μεγαλύτερο μοναδικό έξοδο του προϋπολογισμού εάν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί ή η μείωση του ελλείμματος χαλαρώσει, προειδοποίησε η ελεγκτική υπηρεσία του Cour des Comptes νωρίτερα φέτος.

Εν τω μεταξύ, τα σχέδια της Γερμανίας να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά από χρόνια συγκράτησης αφήνουν επίσης τη Γαλλία σε μια δυσοίωνη θέση.

«Η κατάσταση βελτιώνεται παντού εκτός από τη Γαλλία, η οποία έχει γίνει κάπως άσχημο παπάκι», δήλωσε ο οικονομολόγος της Oxford Economics, Λέο Μπαρίνκου.

Με διαρκώς αργή ανάπτυξη και τεράστιο χρέος, η Ιταλία ήταν από καιρό το προβληματικό παιδί της Ευρώπης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά «τώρα η Γαλλία γίνεται σαφώς αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Ανησυχία στις αγορές

Η αγορά ομολόγων της Γαλλίας, η μεγαλύτερη στην ευρωζώνη, κάποτε θεωρούνταν μια από τις κύριες ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για επενδυτές που κοιτούσαν πέρα ​​από τη Γερμανία.

Αλλά από τότε που οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές οδήγησαν σε αδιέξοδο στο κοινοβούλιο πέρυσι, η Γαλλία έχει μείνει να πληρώνει υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για το χρέος της.

Η Γαλλία, η οποία αναμένει την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch την Παρασκευή, πληρώνει τώρα περισσότερα για μακροπρόθεσμο χρέος από την Ελλάδα και την Ισπανία, χώρες που βρίσκονται στην καρδιά της κρίσης χρέους του μπλοκ το 2011, και σχεδόν το ίδιο με την Ιταλία.

Στις αρχές του 2024, το κόστος δανεισμού του 10ετούς ιταλικού ομολόγου ήταν περισσότερο από μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από αυτό της Γαλλίας.

Ο οικονομολόγος Ματιέ Πλαν στο think-tank OFCE δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν ότι η Γαλλία θα έπρεπε να πληρώνει διαρκώς ένα υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου.

«Τότε θα ληφθούν λίγες αποφάσεις για το μακροπρόθεσμο, για την καινοτομία, την εκπαίδευση, όλα όσα μπορούν να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη», είπε.

- Reuters