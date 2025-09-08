Δημήτρης-Κουρέτας-στη-«Ν»:-Η-ακαδημαϊκή-γνώση-συναντά-τις-συμπράξεις

Στη στρατηγική σημασία που έχει ο ρόλος του Πανεπιστημίου για την εξωστρέφεια του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρήσεων αναφέρθηκε από το βήμα του Forum της Ν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως υπογράμμισε η εξωστρέφεια των περιφερειών πρέπει να κουμπώσει με την παρουσία των τοπικών πανεπιστημίων.

«Σε αυτό το πλαίσιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε προχωρήσει σε τρία βήματα. Το ένα είναι τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στη Θεσσαλία εστιάζουμε στην αγροδιατροφή. Το δεύτερο αφορά τις συμπράξεις στο πλαίσιο ερευνώ-καινοτομώ και το τρίτο αφορά την επιχειρηματικότητα. Η εξωστρέφεια δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά με τον επιτυχή συνδυασμό της ακαδημαϊκής γνώσης για την επίλυση των δυσκολιών εξωστρέφειας της τοπικής αγοράς», τόνισε χαρακτηριστικά.

