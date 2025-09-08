Διάλογος ή χάος στη Γαλλία – Η δύσκολη εξίσωση Μακρόν και σοσιαλιστών

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού κατέρρευσε καθώς έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης παρά τις έντονες προσπάθειές του να πείσει για την αναγκαιότητα των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που είχε εξαγγείλει για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 280 ψήφων, καθώς καταψηφίστηκε από 364 βουλευτές, ενώ μόλις 194 ψήφισαν υπέρ.

Ο Μπαϊρού είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που παραιτείται κατά τη διάρκεια της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, και αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του αύριο.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική κρίση καθώς η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν καταγράφει σημαντική πτώση, τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ισορροπιών όσο και στη λαϊκή αποδοχή. Η εικόνα θυμίζει «φθορά εξουσίας», με το Ελιζέ να αναζητά απεγνωσμένα διέξοδο. Το ερώτημα είναι πλέον αν ο πρόεδρος μπορεί να κρατήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων ή αν η χώρα οδηγείται σε παρατεταμένη αστάθεια.

Το πολιτικό αδιέξοδο

Ο Μακρόν και κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του κέντρου αλλά και των συντηρητικών εκτιμούν ότι μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση δεν θα έλυνε την κρίση. Αντίθετα, θα όξυνε το χάσμα και θα δημιουργούσε μεγαλύτερη αστάθεια.

Η λύση που φαίνεται να προκρίνεται είναι διάλογος με τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει δική τους πρόταση προϋπολογισμού. Στόχος του προέδρου είναι να βρεθεί ένα κοινό έδαφος που θα επιτρέψει την αποφυγή μιας νέας πολιτικής παράλυσης.

Η πρόταση των Σοσιαλιστών

Οι Σοσιαλιστές έχουν προχωρήσει σε μια εναλλακτική πρόταση που προβλέπει:

Επιβολή φόρου τουλάχιστον 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ.

σε περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ. Δημοσιονομικά οφέλη ύψους 22 δισ. ευρώ, που θα προκύψουν από τον νέο φόρο και από περικοπές δαπανών.

Η πρόταση αυτή, αν και φιλόδοξη, συγκρούεται με το φιλοεπιχειρηματικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Μακρόν, που στηρίζεται σε προσέλκυση επενδύσεων, μείωση φόρων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, η πιθανότητα σύγκλισης φαντάζει δύσκολη χωρίς σημαντικές αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Η κοινωνία στο κατώφλι εκρήξεων

Ενώ τα πολιτικά επιτελεία συζητούν, η κοινωνία βράζει. Ένα νέο κίνημα βάσης, το «Bloquons Tout» («Να τα μπλοκάρουμε όλα»), καλεί σε πανεθνική κινητοποίηση και παρεμβάσεις που θυμίζουν τις πρώτες μέρες των «Κίτρινων Γιλέκων».

Παράλληλα, τα μεγάλα συνδικάτα έχουν ήδη εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις για την επόμενη εβδομάδα, προμηνύοντας μια κλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή. Η εικόνα των δρόμων γεμάτων διαδηλωτές ενδέχεται να επιστρέψει πιο έντονη από ποτέ.

Ο κίνδυνος απομόνωσης του Μακρόν

Η θέση του Γάλλου προέδρου γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη:

Από τη μία πλευρά, οι Σοσιαλιστές ζητούν μέτρα που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη φιλοσοφία της προεδρίας του.

Από την άλλη, οι συντηρητικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι μια συμφωνία θα τους κοστίσει πολιτικά.

Ταυτόχρονα, η κοινωνία δείχνει έτοιμη να εκραγεί, πιέζοντας για λύσεις που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά.

Ο κίνδυνος για τον Μακρόν είναι να βρεθεί απομονωμένος, χωρίς σαφή στήριξη από τα βασικά μπλοκ της πολιτικής σκηνής, αλλά και με τη λαϊκή δυσαρέσκεια να διογκώνεται.

Το αβέβαιο μέλλον

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Αν οι διαπραγματεύσεις με τους Σοσιαλιστές οδηγήσουν σε συμβιβασμό, η κυβέρνηση ίσως καταφέρει να κερδίσει χρόνο και πολιτική ανάσα. Αν όμως αποτύχουν, το σενάριο κοινωνικής ανάφλεξης και νέας πολιτικής κρίσης φαντάζει αναπόφευκτο.

Η Γαλλία, μια χώρα με παράδοση σε εξεγέρσεις και δυναμικές κινητοποιήσεις, δείχνει έτοιμη να ξαναγράψει το κεφάλαιο της πολιτικής αστάθειας. Ο Εμανουέλ Μακρόν, που ξεκίνησε την προεδρία του με τη φιλοδοξία του μεγάλου μεταρρυθμιστή, βρίσκεται πλέον στη δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την πολιτική του παρακαταθήκη μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο παγίδες.