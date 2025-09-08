ΕΚΤ – Κίνα: Παρατείνεται η συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων

Η ΕΚΤ και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας παρατείνουν τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ-γουάν για άλλα τρία χρόνια – • Η συμφωνία έχει μέγιστο μέγεθος 350 δισεκατομμύρια CNY και 45 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τη χρονική επιμήκυνση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωζώνης και Κίνας για την ανταλλαγή νομισμάτων (currency swap) ευρώ-γουάν για άλλα τρία χρόνια, έως τις 8 Οκτωβρίου 2028, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBC) σύναψαν την πρώτη τριετή διμερή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων στις 8 Οκτωβρίου 2013, με μέγιστο μέγεθος τα 350 δισ. γουάν και τα 45 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία στη συνέχεια παρατάθηκε το 2016, το 2019 και το 2022, κάθε φορά για μια περαιτέρω τριετία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ, η συμφωνία χρησιμεύει ως μηχανισμός ασφαλείας για την αντιμετώπιση πιθανών αιφνίδιων και προσωρινών ελλείψεων ρευστότητας σε γουάν για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ ως αποτέλεσμα διαταραχών στην αγορά του κινεζικού νομίσματος.

Οι ρυθμίσεις παροχής ρευστότητας συμβάλλουν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τονίζει η ΕΚΤ.

Η συμφωνία με την PBC είναι συνεπής με τους μεγάλους όγκους διμερών συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ της ζώνης του ευρώ και της Κίνας.