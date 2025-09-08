ΕΝΦΙΑ:-Οι-12.720-οικισμοί-στους-οποίους-καταργείται-σταδιακά-για-κύριες-κατοικίες-(πίνακας)

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους περιλαμβάνεται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

Βάσει όσων έχουν ανακοινωθεί, από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Οι 12.720 οικισμοί

Ακολουθεί πίνακας με τους οικισμούς που καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ:

Πίνακας-επιλέξιμων-οικισμών

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον πίνακα σε μορφή excel, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Πίνακας επιλέξιμων οικισμών

Διαβάστε ακόμη:

Πόσοι ωφελούνται από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά – Ποια νησιά θα δουν μείωση ΦΠΑ

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Ποιοι και πόσο ωφελούνται (παραδείγματα)