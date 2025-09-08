Close Menu
    ΕΝΦΙΑ: Οι 12.720 οικισμοί στους οποίους καταργείται σταδιακά για κύριες κατοικίες (πίνακας)

    Οικονομία
    ΕΝΦΙΑ: Οι 12.720 οικισμοί στους οποίους καταργείται σταδιακά για κύριες κατοικίες (πίνακας)

    Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους περιλαμβάνεται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

    Βάσει όσων έχουν ανακοινωθεί, από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

    Οι 12.720 οικισμοί

    Ακολουθεί πίνακας με τους οικισμούς που καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ:

    Πίνακας-επιλέξιμων-οικισμών

    Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον πίνακα σε μορφή excel, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

    Πίνακας επιλέξιμων οικισμών

