ΗΡΑΚΛΗΣ (Holcim): Αύξηση μεγεθών και πωλήσεων τσιμέντου το 2025 – Το Project Olympus

Οριακά ανεβασμένος τζίρος το 2024 έναντι του 2023. Στο +11,5% τα καθαρά κέρδη. Τι αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της τσιμεντοβιομηχανίας. Πώς πήγε ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου, έπεσαν οι εξαγωγές. Εκκίνηση για το καινοτόμο έργο μεγάλης κλίμακας OLYMPUS για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του ομίλου Holcim, το 2024 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2023 και ανήλθε σε 304.541 χιλιάδες ευρώ έναντι 304.483 χιλιάδων Ευρώ το 2023, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της τσιμεντοβιομηχανίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2024 παρουσίασαν μείωση κατά 14,0% και ανήλθαν σε κέρδος 28.876 χιλιάδες Ευρώ έναντι κέρδους 33.590 χιλιάδων Ευρώ το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 11,5% το 2024 και ανήλθαν σε κέρδη 17.571 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 15.760 χιλιάδων ευρώ το 2023.

Οι επενδύσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων για την Εταιρία το 2024 παρουσίασαν αύξηση κατά 84,2% και ανήλθαν στο συνολικό ύψος των 23.938 χιλιάδων Ευρώ έναντι 12.994 χιλιάδων Ευρώ το 2023.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε 53 εκατ., το σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες σε 49,56 εκατ. (από 37,1 εκατ.), τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως σε 52,57 εκατ. ευρώ (από 31,2 εκατ.).

Οι όγκοι των εγχώριων πωλήσεων τσιμέντου της εταιρίας, παρουσίασαν αύξηση 14% η οποία συνοδεύτηκε και από οριακή αύξηση τιμών. Ταυτόχρονα όμως, σημείωσαν μείωση οι πωλήσεις στερεών καυσίμων και λοιπών προϊόντων, με αποτέλεσμα οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις να παρουσιάσουν αύξηση κατά 12%. Οι όγκοι των εξαγωγών τσιμέντου σημείωσαν μείωση, όπως και οι τιμές πώλησης. Επίσης, οι εξαγωγές στερεών καυσίμων παρουσίασαν σημαντική μείωση, λόγω μείωσης όγκων και τιμών. Συνολικά οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν πτώση κατά 31%.

Στις 4 Απρίλιου 2025, για την περαιτέρω κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Εταιρίας, υλοποιήθηκε η έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου, ύψους 10 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 ετών και σταθερό επιτόκιο 3,87%, με ομολογιούχο την εταιρία του Ομίλου HOLCIM, Holcim Continental Finance Ltd.

Το Project Olympus

Ως γνωστόν, η εταιρία ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 τις εργασίες για τον ριζικό μετασχηματισμό του εργοστασίου στο Μηλάκι σε πρωτοπόρα βιομηχανική εγκατάσταση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (net zero carbon). Πρόκειται για το καινοτόμο έργο μεγάλης κλίμακας OLYMPUS για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage – CCS), το οποίο χάρη στο συνδυασμό των τεχνολογιών OxyCalciner & Cryocap™FG έρχεται να διαμορφώσει ένα νέο μέλλον για τον κλάδο των δομικών υλικών αποτρέποντας την απελευθέρωση CO2 στην ατμόσφαιρα, ενώ θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας. Η στρατηγικής σημασίας επένδυση της Εταιρίας, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ επιλέχθηκε το 2023 να λάβει έγκριση για συγχρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 124,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ (EU Innovation Fund), καθώς το έργο εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες σε βιομηχανική κλίμακα με στόχο την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πλήρως τροποποιημένη μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2029. Με τη λειτουργία της, η Εταιρία θα διαθέτει στην αγορά 2 εκατομμύρια τόνους/ έτος τσιμέντο ECOPlanet ZERO με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.