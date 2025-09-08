Η-αποτίμηση-των-μέτρων-της-ΔΕΘ:-Ο-Καθηγητής-Οικονομικών-Επιστημών-Γρ.-Ζαρωτιάδης-στο-naftemporiki-tv

Μία πρώτη αποτίμηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αλλά και για τον βαθμό στον οποίο απαντούν στα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας έκανε ο Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή Rush Hour με τον Παύλο Πανταζόπουλο και την Χριστίνα Κουσουνή.

«Υπάρχει μία θετική διαπίστωση, δηλαδή πως η πολιτική επιλογή να στηριχθεί η ανάπτυξη της Περιφέρειας και η αποκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαμονής οικογενειών είναι εμφανής σε κάποιες επιλογές, ως φιλοσοφία και είναι στη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε αρχικά.

«Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη στήριξης της δημογραφικής εξισορρόπησης της χώρας. Το δημογραφικό στη χώρα δεν είναι μόνο πρόβλημα γεννήσεων, όσο κατανομής και συνεχούς υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμού και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα ως φιλοφοσοφία αυτό μας βρίσκει σύμφωνους» σημείωσε.

«Ισχνή η έκταση των μέτρων»

Πρόσθεσε ωστόσο πως ως προς την έκταση των μέτρων, «αυτή φαίνεται ισχνή και συγκριτικά με αυτό που διατυμπανίστηκε επικοινωνιακά πιο μπροστά, αυτό μάλλον προκαλεί μία ουδετερότητα ή και απογοήτευση σε πολλές συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις και κοινωνικές ομάδες».

«Ούτε ίχνος αναδιανομής του εισοδήματος»

«Αντιλαμβάνομαι τα όρια και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, όμως σε κάθε περίπτωση οι ανακοινώσεις δεν έχουν στην πραγματικότητα ίχνος αναδιανομής του εισοδήματος. Οι όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις – που σαφώς μπορούμε να τις χαιρετίσουμε – εμφανίζονται και επικάθονται με το ίδιο ποσοστό και την ίδια αναλογία σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια και αυτό δεν θεραπεύει το πολύ σκληρό πρόβλημα της ανισοδιανομής του εισοδήματος της χώρας που βαθαίνει συνεχώς» συνέχισε ο κ. Ζαρωτιάδης.

Παρατήρησε ακόμη πως «αυτού του είδους οι εξαγγελίες περισσότερο ή λιγότερο καλοδεχούμενες δεν απαντούν στα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής παραγωγής και οικονομίας, δεν απαντούν στην ανάγκη ανάπτυξης της μικρομεσαίας και μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν απαντούν στην ανάγκη ανάπτυξης κάποιων κλάδων, γενικότερα στην αναπροσαρμογή του παραγωγικού μας μοντέλου».