Η-monte-dei-paschi-απέκτησε-τον-έλεγχο-της-mediobanca-σε-ένα-deal-15,9-δισ.-ευρώ

Η Monte dei Paschi di Siena απέκτησε τον έλεγχο της Mediobanca, εξασφαλίζοντας πάνω από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου στην ιταλική επενδυτική τράπεζα.

Οι μέτοχοι της Mediobanca ανταποκρίθηκαν στην προσφορά της Monte dei Paschi, προσφέροντας το 62,3% των μετοχών. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το -, το μερίδιό της ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η δημόσια πρόταση έληξε με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, ωστόσο θα επαναληφθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς η Monte dei Paschi έχει δεσμευτεί να αγοράσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές.

Το deal που αποτιμάται στα 15,9 δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό πόλο στην Ιταλία και υλοποιεί την μακροχρόνια φιλοδοξία της Τζόρτζια Μελόνι για μια νέα μεγάλη τράπεζα που θα ανταγωνιστεί την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η Monte dei Paschi di Siena, βελτίωσε την πρόταση εξαγοράς της Mediobanca προσθέτοντας έως και 750 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ παράλληλα μείωσε το κατώτατο όριο αποδοχής. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που προσφέρεται. Μέχρι πρότινος, η πρόταση προέβλεπε μόνο ανταλλαγή 2,533 μετοχών της Monte Paschi για καθεμία της Mediobanca.